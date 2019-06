Osiem zmian w składzie. Heynen ogłosił kadrę na turniej Ligi Narodów w Iranie

Polscy siatkarze mają za sobą dwa turnieje w ramach Ligi Narodów. W katowickim Spodku i w poprzedni weekend w chińskim Ningbo wygrali cztery i przegrali dwa mecze. Z 11 punktami plasują się na siódmym miejscu w tabeli.

Trzeci z pięciu turniejów odbędzie się w dniach 14-16 czerwca w irańskiej Urmii. W najbliższych dniach rywalami Biało-Czerwonych będą Iran, Kanada i Rosja.

Każda reprezentacja może zgłosić do rozgrywek 25 zawodników, dlatego selekcjonerzy mają prawo do woli rotować składem. Po turnieju w Spodku Heynen zrobił siedem zmian. Tym razem wymienił o jednego siatkarza więcej. Wolne dostał między innymi mocno eksploatowany w ostatnim czasie Paweł Zatorski. Pozostali to: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz, Bartosz Bednorz, Mateusz Bieniek, Piotr Nowakowski, Michał Szalacha i Maciej Muzaj.

Powrót Karola Kłosa

W Iranie będzie mógł się za to pokazać Kłos, który w zeszłym roku zawiesił grę w kadrze z powodu problemów zdrowotnych.

Dodatkowo, w związku z kontuzją Szalachy, który w meczu z Francją doznał złamania małego palca prawej ręki, Heynen podjął decyzję o zmianie medycznej. Szalachę zastąpił Bartosz Filipiak, choć zabrakło go jeszcze w wąskiej kadrze na turniej w Urmii. Zmiana została już zatwierdzona przez FIVB.

Skład reprezentacji Polski na turniej Ligi Narodów w Iranie (14-16 czerwca w Urmii):

Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka

Środkowy: Norbert Hubert, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Dawid Konarski

Libero: Jędrzej Gruszczyński, Jakub Popiwczak