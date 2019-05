Dobry początek Polaków w Lidze Narodów. Schody dopiero się zaczną

1.10 | - W piątek wieczorem, kiedy rozbiliśmy Włochów w pierwszym secie, wszystko stało się jasne. Napisałem do moich córek: "łapcie pierwszy samolot do Turynu, bo zapiszemy się w historii". Nie mogły przylecieć w sobotę, ale udało się w niedzielę. Miałem rację - to, co chłopaki zrobili jest niesamowite. Zawsze wiedziałem, że to silna drużyna, ale do piątku nie wiedziałem, jak niesamowicie silna. W dniu, kiedy zacząłem pracę z Polską, obiecałem prezesowi Jackowi Kasprzykowi złoty medal. Oto on - powiedział Vital Heynen, zawieszając krążek szefowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Polacy meczami w kraju rozpoczną długi sezon reprezentacyjny. W sierpniu zagrają w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich, a we wrześniu - w mistrzostwach Europy.



- Daleko nam do formy, w jakiej rok temu zdobyliśmy mistrzostwo świata. To normalne, zaczynamy ją powoli odbudować, dajemy szansę nowym graczom - przyznał trener Biało-Czerwonych Vital Heynen. Zadeklarował, że mimo, iż kwalifikacje olimpijskie są ważniejsze, to zależy mu na awansie do Final Six Ligi Narodów.

Źródło: Newspix Polacy rozpoczęli grę w Lidze Narodów

Jak huragan

Imponujące zwycięstwo Polek. Po zaciętej walce ograły Brazylijki Duży sukces... czytaj dalej » Polacy na pierwszy tegoroczny mecz Ligi Narodów wyszli w składzie: Piotr Nowakowski, Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Fabian Drzyzga, Mateusz Bieniek oraz debiutujący w rozgrywkach 21-letni Tomasz Fornal. Na libero wystąpił Paweł Zatorski.

Biało-Czerwoni od początku spotkania nie zamierzali dawać Australijczykom taryfy ulgowej. Precyzyjny odbiór, skuteczne ataki i bloki, a przede wszystkim precyzyjne zagrywki dały nam prowadzenie 16:6 na drugiej przerwie technicznej. Vital Heynen nie miał na niej wielu uwag, a jego podopieczni kontynuując dobrą grę zwyciężyli do 15. Najlepiej w reprezentacji punktował Fornal, który zaliczył sześć "oczek". Przed końcem seta na parkiecie pojawił się też drugi debiutant w LN - Bartłomiej Bołądź.

Huśtawka nastrojów

W drugim secie nastąpiło rozluźnienie w szeregach Polaków. Przyjęcie nie było już tak dobre, popełniliśmy kilka prostych błędów (aż 9 w partii) i gra się wyrównała. Na drugim czasie gospodarze prowadzili tylko 16:15 i tym razem Heynen w mocnych słowach starał się zmobilizować swoich siatkarzy do lepszej gry. Biało-Czerwoni prowadzeni przez świetnie punktującego Konarskiego doprowadzili do stanu 23:22, ale w samej końcówce to rywale zachowali więcej zimnej krwi i wygrali do 24.

Festiwal zagrywek Polek. Wygrały piąty mecz z rzędu Polskie siatkarki... czytaj dalej » W kolejnym secie Polacy wrócili do dobrej gry z pierwszej partii. Heynen mógł być zadowolony. Jego siatkarze znowu dominowali i wypracowali sobie kilkupunktową przewagę. Kiedy rezerwowi Bartosz Kwolek i Jakub Kochanowski powstrzymali blokiem przeciwników, na świetlnej tablicy pojawił się wynik 20:14. Chwilę później Bieniek dorzucił punkt zagrywką i wydawało się, że jest po sprawie. Australijczycy zdołali jeszcze nieco poprawić wynik, ale i tak Polacy wygrali 25:21.

W decydującej partii miejscowi kontynuowali dobrą grę. Nadal liderem w ataku był Konarski, koledzy dostosowali się do jego poziomu i punkt po punkcie zwiększali przewagę. Na drugiej przerwie technicznej było 16:10. Biało-Czerwoni do końca nie zwolnili już tempa, Kochanowski posyłał kolejne asy serwisowe i na koniec konfrontacji kibice w Spodku mogli cieszyć się ze zwycięstwa 25:14.

Wcześniej w Spodku Brazylia wygrała z USA 3:0. Z Amerykanami Polacy zmierzą się w sobotę o godz. 17. Z Canarinhos zagramy o tej samej porze w niedzielę. Przypomnijmy, że na ostatnich mistrzostwach świata triumfowali Biało-Czerwoni, przed Brazylią i ekipą USA.

Przed nimi maraton

Po turnieju w Katowicach, gdzie kibice zobaczą wszystkich medalistów ostatnich MŚ - Polskę, Brazylię i USA, ekipę Heynena czekają występy w Ningbo (Chiny), Urmii (Iran), Mediolanie (Włochy) i Lipsku (Niemcy).

W LN, która rok temu zastąpiła Ligę Światową, weźmie udział 16 ekip, które są podzielone na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Do pierwszej należy m.in. Polska. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem.



Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. W turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 10-14 lipca w Chicago, weźmie udział pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej oraz Amerykanie jako gospodarz. W poprzedniej edycji triumfowali Rosjanie.

Polska - Australia 3:1 (25:15, 24:26, 25:21, 25:14)