Historia lubi się powtarzać. ZAKSA zatrzymana po 16 zwycięstwach z rzędu

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to zdobywca Pucharu Polski

31.01 | Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle pokonali we własnej hali Azimut Leo Shoes Modenę 3:1 (22:25, 26:24, 25:21, 25:22) w meczu 4. kolejki grupy B Ligi Mistrzów. To drugie zwycięstwo wicemistrzów Polski w tej edycji rozgrywek.

30.01.2019 | Nie tak miał wyglądać rewanż Skry Bełchatów na belgijskim Maaseik. Mistrzowie Polski przegrali we własnej hali 2:3, ponosząc drugą porażkę z tym samym rywalem w fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów.

27.01.2019 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała z Jastrzębskim Węglem 3:1 (25:20, 25:13, 25:27, 25:17) w finale turnieju Pucharu Polski, który był rozgrywany we wrocławskiej hali Orbita. Dla Zaksy to siódmy krajowy puchar w historii.

- Historia lubi się powtarzać. Brawa dla chłopaków z Rzeszowa, bo naprawdę grali dziś bardzo dobrą siatkówkę, pokazali wolę walki i że na tak trudnym terenie potrafią wygrać. Co roku właściwie to robią ostatnio, bo trzeci sezon z rzędu zwyciężyli tutaj. Myślę, że pomoże nam to trochę ochłonąć przed tym najważniejszym meczem, z Lube (z Cucine Lube Civitanova w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów) - analizował na antenie Polsatu Sport przyjmujący gospodarzy Rafał Szymura.

W poprzednich rozgrywkach ZAKSA wygrała od początku rozgrywek siedemnaście kolejnych spotkań i w Kędzierzynie zatrzymała ją wówczas także Resovia.

- Tak naprawdę jeszcze tydzień temu nikt do końca nie wierzył, że wygramy z niepokonaną drużyną, która gra niesamowicie. Kędzierzynianie wygrali w tym roku Puchar Polski i są na fali. Tym bardziej cieszymy się z tego, że był naprawdę wysoki poziom - podkreślił przyjmujący drużyny gości Rafał Buszek.

Ekipa z Podkarpacia po dłuższym okresie słabszych wyników zaczęła wychodzić na prostą. Najpierw uporała się z zamykającym stawkę MKS Będzin, a w ostatnią niedzielę pokonała u siebie mistrza kraju PGE Skrę Bełchatów (w obu przypadkach 3:1). W najbliższym czasie czekają ją m.in. mecze z dwoma wymagającymi rywalami - Treflem Gdańsk i Jastrzębskim Węglem.

- Wiadomo, że sytuacja w tabeli jest dla nas bardzo ciężka, ale patrzymy na następne spotkania. Takie mecze jak ten z Bełchatowem czy teraz w Kędzierzynie dużo dla nas znaczą i budują zespół - zaznaczył Buszek.

Drużyna prowadzona przez Gheorghe Cretu rozegrała w tym sezonie 18 meczów i z dorobkiem 23 punktów zajmuje ósme miejsce. ZAKSA jest liderem z 47 punktami na koncie. O sześć wyprzedza stołeczne ONICO, które jednak rozegrało jedno spotkanie więcej.

14.02.2019:

ONICO Warszawa - MKS Będzin 3:0 (25:22, 25:20, 25:22)

15.02.2019:

Chemik Bydgoszcz - Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (25:19, 20:25, 25:23, 25:20)

16.02.2019:

GKS Katowice - Cerrad Czarni Radom 3:0 (25:15, 25:17, 31:29)

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (17:25, 21:25, 21:25)

Pozostałe mecze kolejki:

17.02.2019:

Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel (14:45)

PGE Skra Bełchatów - Cuprum Lubin (17:30)

Mecze w następnej kolejce:

20.02.2019:

Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk (17:30)

Aluron Virtu Warta Zawiercie - MKS Będzin (18:00)

Cuprum Lubin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (18:00)

Jastrzębski Węgiel - Indykpol AZS Olsztyn (18:00)

ONICO Warszawa - PGE Skra Bełchatów (20:30)

GKS Katowice - Chemik Bydgoszcz (18:30)