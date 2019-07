Kapitan Polaków odpowiedział na obraźliwy wpis Spiridonowa. "Na tym zakończmy"

Spiridonow znowu obraził Polaków. Związek reaguje Aleksiej... czytaj dalej » "Polska ku**a" - w taki sposób rosyjski siatkarz skomentował w środę artykuł poświęcony Kłosowi, który odnosił się do występu Polaka w turnieju finałowym Ligi Narodów. Biało-Czerwoni, którzy pojechali do Chicago w rezerwowym składzie, niespodziewanie wywalczyli trzecie miejsce.

Wprawdzie swój wpis słynący z kontrowersyjnych zachowań szybko usunął, ale polska federacja błyskawicznie zareagowała i zażądała ukarania przyjmującego Uralu Ufa.

"Prezes PZPS Jacek Kasprzyk zdecydował o skierowaniu wniosków o podjęcie działań dyscyplinarnych do odpowiednich struktur FIVB i Rosyjskiej Federacji Piłki Siatkowej" - napisano na koncie PZPS na Twitterze.

Spididonow nie rozumie, Kłos odpowiada

Po zarzutach Spiridonow stwierdził, że wpis dotyczył tylko Kłosa, a nie całego narodu. - Mój konkretny tweet był skierowany do jednego siatkarza. Nie chciałem skrzywdzić całego narodu, jak zrobił to Kubiak, mówiąc o Irańczykach. Nie rozumiem, dlaczego robią z tego skandal i chcą mnie ukarać? - dziwił się Rosjanin w rozmowie z rosyjskim portalem rport.

Przypomnijmy, że za użycie mocnych, choć nie tak wulgarnych słów o zawodnikach z Iranu PZPS decyzją Wydziału Dyscypliny zawiesił Michała Kubiaka na sześć meczów.Dodatkowo zawodnikowi wymierzono karę nagany.

Po trzech dniach do wpisu Spiridonowa odniósł się Kłos. "Widziałem komentarz Rosjanina do całej sprawy... jeżeli tylko ja jestem Polska K***a, a nie cały naród, to luz. Dajmy spokój i na tym zakończmy" - napisał kapitan reprezentacji podczas Final Six Ligi Narodów w Chicago.



Prowokator

Spiridonow w przeszłości wielokrotnie prowokował Polaków. Robił to także podczas mistrzostw świata w 2014 roku. Obrażał wówczas kibiców słownie, a po jednej z udanych akcji ułożył z rąk karabin i udawał, że strzela w ich stronę.