Kapitan kadry siatkarek znalazła nowy klub we Włoszech

- Jestem bardzo szczęśliwa, że będę mogła zagrać w Scandicci. Obecnie przygotowuję się z kadrą do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, ale nie mogę się doczekać rozpoczęcia nowego sezonu w barwach nowej drużyny - powiedziała Kąkolewska, cytowana przez oficjalną stronę klubową.



Pochodząca z Poznania siatkarka będzie występować razem z inną reprezentantką kraju Magdaleną Stysiak, która rozstała się z Grot Budowlanymi Łódź. Nowy klub Polek rywalizację w poprzednim sezonie zakończył w półfinale (we Włoszech nie rozgrywa się meczów o trzecie miejsce).

Sezon reprezentacyjny

Kąkolewska i Stysiak trenują obecnie w Spale, gdzie z kadrą szykują się do drugiej części sezonu. 2-4 sierpnia Polki będą rywalizować o awans na igrzyska olimpijskie w Tokio. Turniej kwalifikacyjny zostanie rozegrany we Wrocławiu. Bezpośredni awans wywalczy tylko jego triumfator, a pozostałe drużyny będą szukać szansy w turniejach kontynentalnych. Rywalkami gospodyń będą aktualne mistrzynie świata Serbki oraz zajmujące 13. i 14. miejsca w światowym rankingu FIVB - Portoryko i Tajlandia.



Kolejną kluczową imprezą będą mistrzostwa Europy, których Polska będzie jednym z gospodarzy. Biało-Czerwone swoje mecze grupowe od 23 sierpnia będą rozgrywać w Atlas Arenie w Łodzi. Ich przeciwniczkami w pierwszej części turnieju będą Słowenki, Portugalki, Ukrainki, Belgijki i Włoszki.