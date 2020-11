Ognisko koronawirusa w reprezentacji Polski. Kolejny mecz przełożony

W uzasadnieniu podano, że w wyniku badań przeprowadzonych na obecność wirusa SARS-CoV-2 testy dały wynik pozytywny u pięciu zawodników reprezentacji Polski, a 11 kolejnych musi przejść reżim dziesięciodniowej kwarantanny. Klub Łomża Vive Kielce potwierdził w poniedziałek, że jednym z zakażonych koronawirusem jest Tomasz Gębala.

Zgrupowanie zakończone

Polscy szczypiorniści z Holandią nie zagrają. Mecz przełożony Planowany na 8... czytaj dalej » Związek Piłki Ręcznej w Polsce z uwagi na fakt, że aż 16 kadrowiczów nie może uczestniczyć w przygotowaniach do meczów kwalifikacyjnych, postanowił zakończyć zgrupowanie w Płocku.

"Przy ścisłej współpracy z obiema federacjami, Słowenii i Polski, zostanie uzgodniony nowy termin tego spotkania" - czytamy na oficjalnej stronie naszego związku.

Podobny komunikat ukazał się po odwołaniu konfrontacji z Holandią. Wówczas jako główny powód podano restrykcyjne przepisy dotyczące pandemii COVID-19 wydane przez władze Niderlandów. Reprezentacja Pomarańczowych po powrocie z Polski musiałaby przejść surową kwarantannę. Ze swej strony federacja holenderska pracowała nad ograniczeniem tego prawa, a nawet stworzeniem precedensu, ale ostatecznie te działania się nie powiodły.

Problemy w całej Europie

Pandemia COVID-19 paraliżuje wszystkie europejskie rozgrywki. Przekładane lub odwoływane są mecze reprezentacyjne i klubowe m.in. w Lidze Mistrzów. Do tej pory w el. ME piłkarzy ręcznych odwołano wszystkie cztery spotkania w grupie 1 (z udziałem Francji, Serbii, Belgii i Grecji). Do skutku w planowanym terminie nie dojdą także mecze: Wyspy Owcze - Czechy (3), Islandia - Izrael (4) oraz Białoruś - Włochy i Norwegia - Łotwa (6).

Biało-Czerwoni mieli zacząć eliminacje od rywalizacji ze Słowenią i Holandią, ale do tego nie dojdzie. W grupie 5 jest także Turcją.

