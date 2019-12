Lewandowski najlepszy w dwóch krajach. Tak głosowano na Złotą Piłkę

Sprawdziły się przewidywania ekspertów. Złotą Piłkę po raz szósty w historii zdobył Lionel Messi. Miejsce w czołowej dziesiątce najlepszych piłkarzy świata zajął Robert Lewandowski, ale przyjął to z dużym rozczarowaniem.

W plebiscycie "France Football" głosowali dziennikarze oraz trenerzy i kapitanowie drużyn narodowych ze 180 krajów. Każdy z nich miał za zadanie wskazanie pięciu graczy z listy nominowanych 30 zawodników, którym przyznawał odpowiednio sześć, cztery, trzy, dwa i jeden punkt.

Lewandowski doceniony w egzotycznych krajach

"Jaja, nie plebiscyt", "Bzdurna gala". Rozczarowanie po ósmym miejscu Lewandowskiego w Złotej Piłce Apetyty były... czytaj dalej » Lewandowski najwyższe uznanie zyskał w dwóch krajach - w Polsce, co naturalne, i w Niemczech, gdzie zachwyca niemal w każdym tygodniu, grając w barwach Bayernu. W naszym kraju dziennikarski głos należał do Macieja Iwańskiego z TVP, natomiast za naszą zachodnią granicą do Karla-Heinza Wilda z "Kickera".

31-letniego napastnika w czołowej trójce widziano jeszcze w pięciu innych miejscach. Na najniższym stopniu podium umieszczono go krajach dość egzotycznych, bo obok Serbii są to: Honduras, Kambodża, Turks i Caicos oraz Pakistan.

Ogółem Lewandowski znalazł się w czołowych piątkach w 19 krajach. Próżno jednak szukać wśród nich tych, w których piłka jest najbardziej popularna i po prostu stojąca na najwyższym poziomie, czyli Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Włoch.

Po Złotą Piłkę, szósty raz w karierze, sięgnął Leo Messi. Podium uzupełnili Virgil van Dijk i Cristiano Ronaldo.

Źródło: France Football Wyniki głosowania w plebiscycie Złotej Piłki (str. 1)

Źródło: France Football Wyniki głosowania w plebiscycie Złotej Piłki (str.2)

Źródło: France Football Wyniki głosowania w plebiscycie Złotej Piłki (str.3)