Ibrahimović ma jasny cel. "Chcę przywrócić legendzie dawny blask"

Ibrahimović powitany w Mediolanie. "Jego wkład w wyniki może być kluczowy" Tłumy kibiców... czytaj dalej » - Jestem bardzo szczęśliwy. Zawsze mówiłem, że tutaj jest mój dom. Byłem w innych drużynach, ale w końcu wróciłem. To dla mnie bardzo ważne - powiedział Ibrahimović klubowej telewizji jeszcze przed rozpoczęciem testów medycznych i podpisaniem kontraktu.

Numer wybrany przez syna

Zlatan będzie w Milanie grał z numerem 21, który - jak opowiadał - wybrał jego syn. Szwedzki napastnik podpisał w czwartek 6-miesięczny kontrakt, z opcją przedłużenia o rok.

- W ciągu ostatnich kilku tygodni więcej rozmawiałem ze Zvonimirem Bobanem i Paolo Maldinim (działacze AC Milan - red.) niż z moją żoną - żartował Ibra. - Ale skoro tu trafiłem, to chyba wszystko poszło dobrze. Jestem głodny sukcesu, chętny do pracy i pewny siebie - dodał.



#IZBACK: day 1

Il ritorno in rossonero di @Ibra_official#SempreMilanpic.twitter.com/Aggbjdeldu — AC Milan (@acmilan) January 2, 2020

Chęć do pracy udowodnił jeszcze w czwartek późnym popołudniem, kiedy po zakończeniu testów medycznych zażyczył sobie zorganizowania 45-minutowej sesji z personelem technicznym na siłowni. Spotkał się również z trenerem drużyny Stefano Piolim, z którym dotychczas rozmawiał tylko przez telefon.

Dopiero potem znalazł czas na kolację ze swoim przyjacielem i kolegą z drużyny Ignazio Abate, który w mediach społecznościowych podzielił się zdjęciem z tego spotkania.

Ibrahimović: mam inną motywację i inne cele

W piątek przed południem w Casa Milan odbyła się konferencja prasowa, podczas której Ibrahimović odpowiadał na pytania dziennikarzy. Nawiązał między innymi do niedawnego spotkania z Atalantą, przegranego przez Rossonerich aż 0:5.

- Jestem tutaj przede wszystkim po to, żeby pomóc drużynie. Chcę ją wspierać swoim doświadczeniem, żeby nie powtórzyły się takie sytuacje, jak w meczu z Atalantą - zapewniał.



IZ Friday, I'm in love @Ibra_official#IZBACK#SempreMilanpic.twitter.com/YCCit6jq1E — AC Milan (@acmilan) 3 stycznia 2020





Mówił również o doświadczeniach zdobytych w klubach, w których grał po odejściu z Milanu w 2012 roku.

- Od czasu, kiedy grałem tu po raz pierwszy, wiele się zmieniło. Mam inną motywację i inne cele. Ten klub nadal jest wielki, a ja chcę przywrócić tej legendzie dawny blask. To jest mój cel - opowiadał.

Ibrahimović zdradził podczas konferencji, że jest otwarty na różne scenariusze, w tym również pozostanie w Milanie po zakończeniu kariery.

- Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale istnieje taka możliwość. To, co daje mi najwięcej adrenaliny, to praca i stawianie sobie wyzwań, którym muszę sprostać - oznajmił.

W barwach Milanu prawdopodobnie zagra już w poniedziałek 6 stycznia przeciwko Sampdorii. Wcześniej reprezentował Rossonerich w latach 2010-2012, prowadząc drużynę do tytułu mistrza Włoch w 2011 roku.