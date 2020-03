PZPN zachęca do mycia rąk, Boniek z kolejnym wyzwaniem. "To wcale nie takie proste"

17.08 | Lata lecą, ale forma u Zbigniewa Bońka wciąż jest i to nawet na wakacjach. Prezes PZPN pokazał, że gry w piłkę się nie zapomina. Trafił do celu z jachtu oddalonego o kilkanaście metrów. Być może to odpowiedź na złośliwość ze strony byłego kolegi z boiska Janusza Kupcewicza.

17.08 | Zbigniew Boniek w formie nawet na wakacjach. Prezes PZPN pokazał, że mimo 61 lat na karku, gry w piłkę się nie zapomina. Trafił nią prosto do pontonu z jachtu. Być może jest to też odpowiedź na szpilkę wbitą przez kolegę z boiska Janusza Kupcewicza.

18.03 | Ostatnie dni są trudne dla ludzi z całego świata, także dla piłkarzy i kibiców. By aktywnie spędzić czas bez oglądania meczów, prezes PZPN Zbigniew Boniek zachęcił na Twitterze do zabawy. Oczywiście bez wychodzenia z domu.

Z powodu pandemii koronawirusa ligi europejskie zawiesiły rozgrywki - większość do początku kwietnia. Na 2021 rok przełożono mistrzostwa Europy, a na czerwiec mecze towarzyskie reprezentacji, które miały odbyć się w marcu. Zalecenia dla wszystkich są powszechnie znane: ograniczenie wyjść z domu i kontaktów z innymi ludźmi. Reprezentacja Niemiec włącza się w pomoc chorym. "Jesteśmy zespołem nie tylko na murawie" 2,5 miliona euro... czytaj dalej »

"Podbijamy tyle razy, ile mamy lat"

Prezes PZPN, lubujący się w rzucaniu wyzwań, pokazał, że nawet bez opuszczania budynku można aktywnie spędzić czas. Na Twitterze zaproponował wyzwanie:

"W butach na wąskim korytarzu... To wcale nie takie proste. Podbijamy tyle razy, ile mamy lat. Czekam na tych, co mają 65. urodziny" - napisał Boniek. Opublikował też film, na którym realizuje zadanie.

Nagranie szybko stało się hitem. Internauci są pod wrażeniem umiejętności byłego reprezentanta Polski. Wśród nich także aktualny reprezentant Krzysztof Piątek. "Techniki się nie zapomina" - napisał w komentarzu napastnik Herthy Berlin.



Techniki się nie zapomina — Krzysztof Piątek (@pjona9official) March 18, 2020

"Kibicuj, myjąc ręce"

A to nie koniec propozycji ze strony polskiego związku. Serwis Łączy nas Piłka włączył się w akcję "Zostań w domu". By zachęcić kibiców do pamiętania o reprezentacji, zaproponowano instruktaż, jak należy poprawnie myć dłonie, by uchronić się przed koronawirusem.

"Kibicuj, myjąc ręce. Wspierajcie Biało-Czerwonych bez konieczności wychodzenia z domu! Dbajcie o siebie i innych!" - napisano.