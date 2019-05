Błysnął w ekipie spadkowicza, podpisał kontrakt z Lechią

O transferze piłkarza z Bałkanów poinformowano w czwartek na konferencji prasowej w siedzibie klubu Lechia Gdańsk.

Wytrzymały i szybki

W samych superlatywach o nowym zawodniku Lechii wypowiadał się trener biało-zielonych Piotr Stokowiec.



- Doceniamy Zarko za ten okres, kiedy był w Polsce. Myślę, że to jest nagroda dla niego, za to, jak się prezentował. Ma bardzo dobre statystyki. Jest to zawodnik, który już zna polską ligę i porozumiewa się w naszym języku. Zarko to jeden z najbardziej wytrzymałych i najszybszych zawodników w ekstraklasie - ocenił szkoleniowiec.



Stokowiec podkreślił, że Udovicić bardzo przyda się gdańskiej drużynie w jej trudnej sytuacji kadrowej.



- Zarko potrzebny jest nam na "tu i teraz". Dzięki niemu nie będziemy zadani na Filipa Mladenovicia, który rozegrał 3,5 tysiąca minut, a Mateusz Lewandowski, mający ostatnio spore problemy zdrowotne, też w wielu sytuacjach nie mógł go zastąpić - powiedział Stokowiec.

Z golami i asystami

Udovicić w kończącym się sezonie ekstraklasy był pierwszoplanową postacią Zagłębia, zdobywając dziewięć bramek i zaliczając dziesięć asyst. Klub z Sosnowca zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i spadł już do 1. ligi.



Serbski piłkarz w swojej karierze grał w takich zespołach jak Morava Katrga, Sloboda Uzice, Mladost Lucani, Napredak Krusevac oraz FK Novi Pazar. Ma za sobą występy także w młodzieżowej reprezentacji swojego kraju. W sierpniu 2015 r. dołączył do pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec, z którym w sezonie 2017/18 wywalczył awans do ekstraklasy.