Włoski futbol walczy z koronawirusem. Trzy możliwe scenariusze

Włochy i Izrael to dwa państwa, które w tej chwili przypominają oblężone twierdze. W Izraelu każda osoba wracająca z zagranicy, niezależnie od kraju, z którego przybywa, będzie poddana 14-dniowej kwarantannie. Z kolei na całym terenie Włoch zostały wprowadzone specjalne ograniczenia. Obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń, a przemieszczać mogą się tylko osoby, które muszą iść do pracy lub do lekarza. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Jak poradzić sobie z koronawirusem w kraju, w którym półki na co dzień są puste, a służba zdrowia jest w stanie skrajnego upadku? To pytanie pojawia się w Wenezueli. To kraj, w którym panuje ogromna nędza – stąd pytanie, co stanie się, jeśli i tam pojawi się epidemia SARS-CoV-2? Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Włoski rząd ma przeznaczyć około 10 miliardów euro na przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa. To, że Włochy zostały objęte ograniczeniami w poruszaniu się, nie oznacza, że do kraju nie można wjechać ani z niego wyjechać. Więcej na ten temat w "Faktach" TVN o 19:00.

We wtorek szefowie włoskiego futbolu przyznali, że rywalizacja w ekstraklasie może nie zostać zakończona zgodnie z terminarzem. Dzień wcześniej rząd wprowadził na terenie całego kraju restrykcyjne przepisy, które mają pomóc pokonać epidemię koronawirusa.

Włoski piłkarz strzelił gola i zaapelował do rodaków. "Wszystko będzie dobrze, zostańcie w domach" Symboliczne... czytaj dalej » Prezes włoskiego związku piłki nożnej Gabriele Gravina ma ponoć trzy pomysły na rozwiązanie kłopotliwej sytuacji. Kwestia mistrzostwa w tym sezonie Serie A ma być tematem dyskusji 23 marca.

Oto prawdopodobne scenariusze:

- rozegranie fazy play-off, która zadecyduje o tym, która drużyna zdobędzie tytuł i która spadnie z ligi;

- uznanie aktualnej sytuacji w tabeli jako końcowej. Oznaczałoby to, że mistrzostwo wywalczy Juventus, który w tym momencie ma punkt przewagi nad Lazio;

- sezon bez mistrza kraju.

Problemy z terminami

Ostatni raz, gdy rozgrywki zakończyły się w taki sposób jak trzecia opcja, miał miejsce w sezonie 2004/2005. Wtedy Juventus został pozbawiony tytułu za ustawianie meczów, a potem relegowany z ekstraklasy.

Jeśli chodzi o play-offy, takie rozwiązanie było zastosowane w 1964 roku. Wtedy Bologna pokonała Inter. Sezon zasadniczy obie ekipy zakończyły z takim samym dorobkiem punktowym.

Już wszystkie mecze piłkarskie w Polsce bez udziału publiczności To już informacja... czytaj dalej » Nawet jeśli zmagania w Serie A zostaną wznowione 4 kwietnia, raczej trudno spodziewać się, aby do 24 maja udało się rozegrać 12 kolejek. Wiele terminów w środku tygodnia jest bowiem zarezerwowanych na spotkania europejskich pucharów.

Jest także możliwość, że sezon zakończy się 31 maja. Sytuacja jest rozwojowa. Choćby z powodu Euro 2020, które ma się rozpocząć 12 czerwca.

Koronawirus we Włoszech

Do 631 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - podała we wtorek Obrona Cywilna. W ciągu doby zanotowano 168 zgonów, ale - jak zastrzeżono - to nie Covid-19 był ich jedyną przyczyną. W całym kraju jest obecnie ponad 8,5 tys. zakażonych.



Łączna liczba potwierdzonych przypadków we Włoszech od początku kryzysu epidemiologicznego przekroczyła 10 tysięcy. Wyleczono dotąd 1004 chorych. To wzrost o 280 w ciągu doby.

