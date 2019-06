Właściciel PSG chce kupić klub Klicha. "Porozumienie wkrótce"

Nie ma drugiego takiego trenera jak Argentyńczyk Marcelo Bielsa. Trener Leeds Mateusza Klicha wywołał aferę, przyznając się do wysłania szpiega do ośrodka treningowego rywali z Derby dzień przed meczem, po czym rozładował napięcie bezprecedensową konferencją prasową.

Szalony trener Mateusza Klicha nie ma nic do ukrycia

Szalony trener Mateusza Klicha nie ma nic do ukrycia

Występujące na zapleczu angielskiej ekstraklasy Leeds od 2017 roku jest w rękach Andrei Radrizanniego, milionera, który zbił fortunę zostając jednym z założycieli stacji Eleven Sports. W zakończonych właśnie rozgrywkach jego klub przegrał baraże o awans do Premier League, a to ma być dla Włocha powodem do sprzedaży klubu.

Bielsa dalej trenerem Klicha. "Niedokończone interesy" Marcelo Bielsa... czytaj dalej » Chętnego Radrizanni nie szukał długo. Jak podaje "Le Parisien", 15 maja Włoch, w towarzystwie trenera Marcelo Bielsy, spotkał się w Doha z zarządzającym grupą Qatar Sports Investments Nasserem El Khelaifim. "Od tamtej pory rozmowy dotyczące przejęcia Leeds zostały bardzo zintensyfikowane, a porozumienie może być wkrótce przypieczętowane" - czytamy.

Na pozytywny przebieg negocjacji może wpłynąć wieloletnia znajomość Radrizanniego i El Khelaifiego.

Chcą kolejny klub

Paryscy dziennikarze dodają, że QSI zależy na dywersyfikacji strategii i inwestycji w kolejny - po PSG - klub. Od kilku miesięcy trwają rozmowy z właścicielami Romy, ale Katarczycy nie ukrywają, że priorytetem jest wejście na rynek angielskiej piłki.

Tam byłoby pole do rywalizacji z Manchesterem City, który zarządzany jest przez innych szejków. Inwestorzy z Bliskiego Wschodu są też blisko przejęcia Newcastle United.

W minionym sezonie 48 ligowych meczów dla Leeds rozegrał Klich. Reprezentant Polski strzelił w nich 10 goli.