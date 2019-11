Wisła pogrąża się w kryzysie. Błaszczykowski jej nie uzdrowił

Kibice Białej Gwiazdy czekają na punkty swojego zespołu od prawie dwóch miesięcy. Po wrześniowym remisie z Koroną Kielce krakowianie przegrali siedem kolejnych ligowych meczów. Od trzech nie potrafią strzelić gola.

W sobotę nie udało się wywalczyć nawet remisu, choć dość długo się na to zanosiło. W pierwszej połowie wiślacy nie pozwolili gościom na wiele, za to w drugiej Arka momentami robiła, co chciała. Gospodarzy pogrążył Maciej Jankowski, który kiedyś bronił barw Wisły.

Powrót "Kuby"

Wydarzeniem wartym odnotowania jest powrót na boisku Jakuba Błaszczykowskiego. Reprezentant Polski wyleczył już kontuzję uda i zagrał po raz pierwszy od dwóch miesięcy. Na bosku pojawił się w trakcie drugiej połowy.

Jeśli Korona Kielce wywalczy choćby punkt w niedzielnym spotkaniu z Lechem w Poznaniu opuści ostatnie miejsce w tabeli spychając na nie właśnie Wisłę.

Wisła Kraków - Arka Gdynia 0:1



Bramki: 0:1 Maciej Jankowski (71-głową).



Wisła Kraków: Michał Buchalik - David Niepsuj, Rafał Janicki, Lukas Klemenz, Maciej Sadlok – Vullnet Basha, Jean Carlos (79. Aleksander Buksa) – Michał Mak (58. Chuca), Kamil Wojtkowski, Rafał Boguski (67. Jakub Błaszczykowski) – Paweł Brożek.



Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Adam Danch, Adam Marciniak – Azer Busuladzic, Marko Vejinovic – Kamil Antonik (86. Mateusz Młyński), Michał Nalepa (90+3 Vinicius), Maciej Jankowski - Dawit Szirtładze.