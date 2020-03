50 apartamentów od piłkarza dla lekarzy z Londynu

Zaha jest współwłaścicielem ZO Properties, która na co dzień zapewnia apartamenty biznesmenom, chcącym zatrzymać się w okolicach Notting Hill, Shoreditch i Aldgate. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej zaapelował do lekarzy na łamach "The Times", by zgłaszali się do niego.

- Pracownicy medyczni, proszę, dajcie mi znać, jeśli będziecie chcieli skorzystać z naszych nieruchomości – powiedział skrzydłowy Orłów.

Lewandowscy przekazują milion euro na walkę z COVID-19 Robert i Anna... czytaj dalej » - Dobro wraca. Chcę pomóc w jakikolwiek możliwy sposób w tym szalonym czasie – dodał.

Piłkarz Crystal Palace przyznał, że wśród pracowników National Health Service (wspólna nazwa trzech z czterech systemów służby zdrowia w Wielkiej Brytanii) ma wielu przyjaciół i znajomych.

Wspólnik Zahy Obi Williams poinformował, że w tym momencie jest w kontakcie z pracownikami dwóch londyńskich szpitali.

Abramowicz i Neville dali przykład

W podobny sposób przed Zahą zareagowali właściciel Chelsea Roman Abramowicz i były piłkarz Manchesteru United, a obecnie ekspert piłkarski Gary Neville.

Abramowicz udostępnił pracownikom medycznym 72 pokoje w Millenium Hotel na Stamford Bridge, natomiast Neville zaoferował darmowe korzystanie ze 176 pokoi w dwóch hotelach, w tym jednym obok Old Trafford.