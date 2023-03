Stadion Widzewa zniszczony przez fanów gości. "Pełną odpowiedzialność ponosi Lech"

Od początku spotkania w ramach PKO BP Ekstraklasy w Łodzi atmosfera na stadionie była bardzo napięta. Kibice obu zespołów prześcigali się w niecenzuralnych wyzwiskach. Pojawiły się także zabronione elementy pirotechniczne. To jednak nie wszystko. Po spotkaniu okazało się, że doszło do poważnych zniszczeń w sektorze zajmowanym przez gości.

- Mamy wstępne szacunki strat, które oceniamy na około 150 tysięcy złotych. Dokładną sumę będziemy mogli prawdopodobnie podać we wtorek. Trwa jeszcze precyzyjna ocena przez MAKiS (Miejska Arena Kultury i Sportu, Łódź), a więc zarządcę obiektu - przyznał rzecznik Widzewa Marcin Tarociński.

Punkt cateringowy został zniszczony

Dostało się toaletom

Dewastacja jest poważna. W trakcie drugiej połowy meczu doszło do włamania i kradzieży w punkcie cateringowym. Po meczu na monitoringu zaobserwowano jeszcze próbę podpalenia stanowiska.

- Zawsze udostępniamy catering kibicom gości. To zgodne z przepisami i to nasz obowiązek. Tutaj zrobiliśmy dokładnie tak samo. Takie były oczekiwania ze strony Lecha. Po wejściu kibiców na sektor otrzymaliśmy informacje, że część z nich nie życzy sobie cateringu. Został on zamknięty. Padały groźby, że punkt zostanie zniszczony. Obsługa została wycofana ze względów bezpieczeństwa. Jak się okazuje, to niewiele pomogło, bo stanowisko zostało zdewastowane. Tak samo było też z toaletami. Zniszczone zostały umywalki, drzwi, elementy wyposażenia, pojemniki na papier, urządzenia do suszenia rąk, grzejniki. Skala zniszczeń jest duża. Wszystko jest pomazane. Wymaga to prawdopodobnie kompletnego remontu. To duże koszty - dodaje przedstawiciel klubu z Alei Marszałka Piłsudskiego.

Uszkodzenia w łazienkach na stadionie Widzewa są poważne

Jak informuje rzecznik Widzewa, niepokojące wydarzania to prawdopodobnie "efekt działań kibiców lokalnego rywala, którzy pojawili się na stadionie z kibicami z Poznania".

- To nie zmienia tego, że to Lech ponosi odpowiedzialność za całą grupę fanów. A to, że byli tam kibice ŁKS, którzy zdaje się byli prowodyrami ekscesów, to już druga sprawa.

Gości już nie będzie

Na trybunie są nadpalone i zniszczone krzesełka, które wymagają naprawy. Uszkodzona jest też siatka odgradzająca sektor gości od pozostałych.

- Zawsze zakładamy przyjęcie kibiców gości, robimy to regularnie. Staramy się im zapewnić bezpieczeństwo. Możemy się chyba tylko cieszyć, choć to za duże słowo, że mecz udało się przeprowadzić bez żadnej przerwy. To taka marna radość, zważywszy na to, jakie są efekty wizyty gości na naszym stadionie.

Przed Widzewem jeszcze cztery spotkania na własnej murawie. Wszystko wskazuje na to, że już bez fanów ekip przyjezdnych.

- Powody są dwa. Pierwszy to zniszczenia, a drugi to kwestia wprowadzenia zmian, które sygnalizowaliśmy wcześniej operatorowi obiektu, które poprawią bezpieczeństwo tego sektora. Jako klub nie będziemy kolejny raz podejmowali ryzyka. Do zmiany są proste rzeczy. Na przykład zabezpieczenie dolnej i bocznej części sektora, czy siatki która chroni przed rzucaniem przedmiotów - wyjaśnia Torociński.

Faktury wysłane zostaną do Poznania

Lech wykorzystał pełną pulę biletów, a więc 906. W tym momencie niemożliwe jest określenie liczby osób uczestniczących w niszczeniu obiektu.

- Kibice gości byli ubrani jednolicie na czarno, a w pewnym momencie mieli także założone kominiarki, co jest też złamaniem prawa. Teraz to już nie nasza rola, ale właściwych służb, aby dochodzić, kto jest konkretnie sprawcą danego niewłaściwego zachowania. Jest monitoring i na tej podstawie myślę będą prowadzone dochodzenia.

Procedura jest jasna i zgodna z przepisami PZPN. Najpierw za naprawę płaci najemca lub użytkownik stadionu. Na podstawie zrealizowanych faktur można obciążyć klub gości, który powinien je pokryć.

- Przed spotkaniem przedstawiciele Lecha odbierali sektor, podpisali protokół. Potem sektor został zdany, widzieli, jakie są zniszczenia. Też podpisali stosowne dokumenty. Oni czekają teraz na przesłanie przez nas konkretnych, wyszczególnionych strat. Te 150 tysięcy, o których mówię w poniedziałek, to szacunkowe liczby - zaznacza Tarociński.

Zniszczenia na stadionie Widzewa

Rzecznik Widzewa: odpowiedzialność ponosi Lech

Widzew nowy stadion w Łodzi użytkuje od sześciu lat. To nie pierwszy przypadek takich zniszczeń sektora przyjezdnych.

- Pierwsze tak poważne wydarzenie miało miejsce w trakcie wizyty Śląska Wrocław w Pucharze Polski kilka lat temu. Te zniszczenia były poważne. Potem podobną sytuację mieliśmy w trakcie derbów Łodzi, gdy kibice ŁKS spowodowali szkody. W zeszłym roku w I lidze, gdy graliśmy z GKS Tychy, też sprawcami byli fani ŁKS, którzy pojawili się na tym spotkaniu. W niedzielę sytuacja była analogiczna. Tak jak powiedziałem, odpowiedzialność ponosi Lech, bo oni znaleźli się na liście fanów z Poznania.

Jak wspominano wyżej, koszty napraw zgodnie z przepisami, ponosi klub, którego kibice dokonali uszkodzeń. Przeważnie "zainteresowani" opłacają takie należności. Czasami jednak do dochodzenia roszczeń konieczny jest sąd. Widzew o zwrot kosztów napraw do dzisiaj procesuje się Śląskiem.

Niedzielny mecz wygrali goście 2:1. To jednak gospodarze prowadzili od 71. minuty po golu Bartłomieja Pawłowskiego. Lech szybko jednak, za sprawą Filipa Marchwińskiego oraz Kristoffera Velde, zdobył dwie bramki, które dały mu zwycięstwo.