Dwa tygodnie emerytury i coraz więcej kilogramów. Słynny piłkarz zaskoczył sylwetką

Kamery telewizyjne uchwyciły Sneijdera na trybunach stadionu Galgenwaard podczas meczu Utrechtu z Venlo (1:2) w holenderskiej ekstraklasie.

Były zawodnik prezentuje się inaczej niż za czasów kariery. Najdelikatniej sprawę ujmując, jest jego trochę więcej. Zaokrąglił się na twarzy, dorobił się też pokaźnego brzucha.

Źródło: GettyImages Sneijder pożegnał się z kadrą Holandii w 2018 roku

Na dodatek po boisku poruszał się z większą gracją. Na trybunę wszedł chwiejnym krokiem, z kubkiem napoju w ręku, po czym powoli opadł na wygodne siedzenie.



Wesley Sneijder is really enjoying being retired.. pic.twitter.com/1rKhCLCkgf — Football Tweet (@Football__Tweet) August 25, 2019





Dieta w kąt

O sportowym reżimie szybko zapomniał, co często zdarza się świeżo upieczonym piłkarskim emerytom. Tempo, z jakim Holender przybiera na wadze, jest jednak zadziwiające.

Ale do futbolu wciąż go ciągnie. Dzień przed meczem Utrechtu wziął udział w sparingu. Razem z kilkoma kolegami z reprezentacji zmierzył się z zespołem DHSC, którego jest wychowankiem.



Wesley Sneijder trapt af namens de ex-internationals tegen DHSC. Ook oa Dirk Kuyt en John Heitinga zijn van de partij. pic.twitter.com/GGcutd8fSj — Remco van Dam (@Remco250Dam) August 24, 2019





W ostatnim czasie głośno o nim było nie tylko z powodu zakończenia kariery. W czerwcu gazeta "Algemeen Dagblad" poinformowała, że pod wpływem alkoholu postanowił wejść na samochód i na nim poleżeć. Film z tym incydentem pojawiły się zresztą w sieci.

Rekordzista Holandii

35-latek jest rekordzistą Holandii w ilości występów w drużynie narodowej. Rozegrał w niej 134 mecze (strzelił 31 goli), w 2010 roku sięgnął z nią po wicemistrzostwo świata. Reprezentował popularne europejskie kluby: Ajax Amsterdam, Real Madryt, Inter Mediolan, Galatasaray Stambuł, a także Nice i Al-Gharafa. Z katarskiego klubu odszedł w 2018 roku po tym, jak doznał kontuzji.