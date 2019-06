Pijany skakał po samochodzie. Wesley Sneijder aresztowany

Sneijder zdobywał mistrzostwo Holandii, Hiszpanii, Włoch i Turcji, a w 2010 roku wygrał Ligę Mistrzów i awansował do finału mistrzostw świata z reprezentacją Oranje. Wówczas nie brakowało głosów, że powinien otrzymać Złotą Piłkę. Jednak obecnie 35-latek prowadzi się nieco mniej profesjonalnie, co ujawniły holenderskie media.

Zatańczył na samochodzie

Pomocnik występujący na co dzień w katarskim klubie Al-Gharafa, w ubiegłą niedzielę wrócił do rodzinnego Utrechtu. Powrót uczcił iście szampańską zabawą, co nie zakończyło się dla niego najlepiej. Będąc pod wpływem alkoholu piłkarz postanowił zatańczyć na masce samochodu przypadkowe właściciela. W pewnym momencie usiadł i zaczął uderzać nogami w przednią szybę.

Wesley Sneijder has reportedly been arrested for being drunk and jumping on top of a car



Unconfirmed reports say that he was heard shouting ‘Ohhh f**king football friend’#Sneijder#Inbetweenerspic.twitter.com/pxKr8LiHAC — GiveMeSport Football (@GMS__Football) 29 czerwca 2019

Policja została zaalarmowana i zatrzymała zawodnika, któremu feralnej nocy towarzyszyło dwóch kolegów i blondwłosa kobieta. Sneijder został aresztowany, ale wyszedł na wolność, gdy zapłacił około 6 tysiecy euro – na tyle policja wyceniła wyrządzone szkody.

Materiał ukazujący skandaliczne zachowanie piłkarza opublikowano w programie "Shownieuws".

Do tej pory Sneijder trzymał się z daleka od skandali i nie był łączony z żadną aferą. Gdy występował w barwach Ajaksu, Realu Madryt, Interu Mediolan czy Galatasaray, uchodził za profesjonalistę. Dlatego holenderskim mediom tym trudniej było uwierzyć, że utytułowany pomocnik zachował się tak niedojrzale i głupio.

"Wydawało się, że informacje dotyczące aresztowania Wesleya Sneijdera w nocy z niedzieli na poniedziałek, to tylko plotki. Jednak opublikowane nagranie udowadnia, że rzeczywiście chodziło o 35-letniego piłkarza. Wprawdzie policja nie chciała zdradzić tożsamości zatrzymanego, ale potwierdziła, że aresztowano mężczyznę w tym wieku za zniszczenie samochodu na ulicach Utrechtu" – napisał dziennik "Algemeen Dagblad".

Media zwracają uwagę, że Sneijder ostatnio ma problemy osobiste. W marcu odeszła od niego żona Yolanthe Cabau. Para wzięła ślub w 2010 roku i ma czteroletniego syna. Nadal nie wzięli rozwodu. – Zepsułem to. Kilka razy. Moja rodzina zasługuje na odpoczynek – piłkarz skomentował sprawę w mediach społecznościowych.

Sneijder zakończył przygodę z reprezentacją w ubiegłym roku. W kadrze rozegrał 134 mecze, w których strzelił 31 goli. Natomiast w zespole Al-Gharafa występuje od roku – przeniósł się do tego klubu po kompletnie nieudanej przygodzie z OGC Nice.