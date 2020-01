Spryt i precyzja Kroosa. Bramkarz Valencii specjalistą od puszczania goli z rzutów rożnych

Była 15. minuta pierwszego półfinału Superpucharu Hiszpanii na King Abdullah Stadium w saudyjskiej Dżuddzie. Gracze Realu wywalczyli rzut rożny, a piłkę w narożniku ustawił Kroos. Niemiec popatrzył, jak ustawieni są koledzy z zespołu i zauważył, że w tym czasie bramkarz Valencii, który instruował swoich obrońców, zostawił bramkę pustą.

Pomocnik Realu postanowił wykorzystać złe ustawienie Hiszpana. I trzeba przyznać, że wszystko poszło po jego myśli. Domenech ocknął się zbyt późno, interweniować próbował, jak piłka przekroczyła już linię bramkową.



Any range is shooting range when you're Toni Kroos pic.twitter.com/8SjzSN72D5 — Goal (@goal) January 8, 2020

Nie pierwszy raz

- Pokazał geniusz - tak trener Królewskich Zinedine Zidane skomentował niecodzienne trafienie Niemca. Bo takich goli nie ogląda się często. Jednak Domenechowi zdarzyło się już zaspać przy kornerze i puścić podobnego babola. I to nie tak dawno, bo 7 lutego 2019 roku w półfinale Pucharu Króla. Wówczas podobnym uderzeniem do Kroosa popisał się piłkarz Betisu Joaquin.



El de Kroos no es el primer gol olímpico que se come Jaume Doménech... Joaquín ya le clavó uno el año pasado. https://t.co/9dIhIfx8YN — Iker Huarte (@ikerhuarte) January 8, 2020





Bramka Kroosa nie była pierwszym golem olimpijskim (tak określa się trafienia bezpośrednio z rzutu rożnego), w historii Realu. Wcześniej, 14 grudnia 1997 roku podobnym trafieniem popisał się Davor Suker w ligowym meczu z Meridą.

Środowe starcie Królewscy wygrali 3:1 i w niedzielnym finale Superpucharu Hiszpanii zmierzą się ze zwycięzcą meczu Barcelona - Atletico.