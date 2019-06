Chelsea nie chce wypuścić swojej perły. Bayern się nie poddaje

Bayern Monachium zimą kilkukrotnie składał oferty za Hudsona-Odoia, ale Chelsea konsekwentnie je odrzucała (w tym opiewającą na 35 mln funtów ofertę ze stycznia).

Teraz Bawarczycy podejmują kolejną próbę - chcą wykorzystać długość kontraktu, który wiąże Anglika z londyńczykami. Ten wygasa 30 czerwca 2020 roku, co oznacza, że już za pół roku będzie mógł podpisać umowę wstępną z zagranicznym klubem. Niemcy postanowili więc przetestować działaczy ze Stamford Bridge i złożyli kolejne zapytanie, tym razem w wysokości 22,5 mln funtów. Anglicy pozostali nieugięci.

Walczy z kontuzją

Bayern poznał rywala na inaugurację Bundesligi Bayern Monachium... czytaj dalej » Hudson-Odoi zaczął dostawać więcej szans od Maurizio Sarriego, ale w kwietniu, w meczu z Burnley, zerwał ścięgno Achillesa. Kontuzja skomplikowała jego sytuację, ponieważ wcześniej kariera nastolatka rozwijała się modelowo (został nawet drugim najmłodszym reprezentantem Anglii). Po operacji 18-letni skrzydłowy nadzwyczaj szybko wraca do zdrowia i być może już we wrześniu będzie do dyspozycji trenera.

Chelsea nie zamierza składać broni i chce przekonać go do podpisania nowego kontraktu, również ze względu na zakaz transferowy. Na Stamford Bridge Hudson-Odoi jest od siódmego roku życia, ale Bayern na pewno nie spocznie i powróci z kolejną ofertą.

Następcy duetu RR

Klub z Allianz Areny przechodzi rewolucję kadrową. Po wygaśnięciu kontraktów Arjena Robbena i Francka Ribery’ego Bayern musi sprowadzić nowych skrzydłowych. Hudson-Odoi był pierwszym wyborem, ale ostatnio Bawarczycy robią wszystko, aby pozyskać Leroya Sane z Manchesteru City. W tym przypadku kluby doszły do porozumienia, ale decyzja uzależniona jest od piłkarza, który się nadal waha. Kwota za zawodnika The Citizens wynosi 90 mln euro.