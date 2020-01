Oferty za Piątka coraz bardziej konkretne. Co zdecyduje Milan?

Di Marzio poinformował, że we wtorek w Mediolanie odbyło się spotkanie dyrektora sportowego 17. klubu Premier League z przedstawicielami Milanu. Brytyjczycy mieli złożyć ofertę zakupu Piątka za 30 milionów euro.

Piłka jest po stronie Milanu, ale włoski klub nie spieszy się z decyzją. W ostatnich dniach mówiło się bowiem o kolejce chętnych na zakup polskiego napastnika. Obok Aston Villi wśród zainteresowanych wymieniało się również West Ham United, Bayer 04 Leverkusen i Newcastle, choć ten ostatni klub deklarował raczej możliwość wypożyczenia piłkarza.

Na razie ze strony Milanu nie padła jasna deklaracja, z której można by cokolwiek wnioskować na temat przyszłości zawodnika. Sam Piątek również nie jest przekonany do opuszczenia Milanu, o czym kilka dni temu miał rozmawiać z władzami klubu.

Aktualny wysyp ofert wiązany jest przede wszystkim z kontraktem zawartym przez Rossonerich ze Zlatanem Ibrahimoviciem.

Możliwe są inne rozwiązania

Ale pojawienie się w drużynie drugiego napastnika wcale nie musi oznaczać konieczności sprzedaży Krzysztofa Piątka. W pomeczowych opiniach po spotkaniu z Sampdorią, w którym po raz pierwszy zagrał wracający po latach w szeregi Milanu Ibrahimović, zwracano uwagę na konieczność poprawy w grze całej drużyny, a nie tylko w formacji ataku. - To drużyna musi dorosnąć - dało się słyszeć w komentarzach.

Losu Krzysztofa Piątka nie przesądzał też trener Stefano Pioli, który zasugerował możliwość gry dwoma napastnikami.

- Zobaczymy, czy będziemy grać nim [Ibrahimoviciem - red.], czy jeszcze jednym napastnikiem. Czy będzie to Piątek? Można to zrobić, utrzymując równowagę w zespole. Ale mamy o wiele więcej do zrobienia i wiele rzeczy można zrobić jeszcze lepiej - mówił po meczu z Sampdorią Pioli.

Piątek ma kontrakt w Milanie do końca czerwca 2023 roku.