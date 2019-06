Sky Sports: Wielkie pieniądze za Hazarda. Real dogadał się z Chelsea

Tego jeszcze nie grali. Eden Hazard od dłuższego czasu łączony jest z transferem do Realu Madryt, co miałoby być spełnieniem dziecięcych marzeń. Jednak podwójny ruch Królewskich latem to nowość. Zdaniem mediów Belg na Santiago Bernabeu miałby przejść razem z Jose Mourinho.

Negocjacje na temat transferu 28-letniego pomocnika trwały od kilku miesięcy. Oba kluby długo nie mogły dojść do porozumienia. Angielski serwis podaje, że Belg może kosztować nawet 146 milionów euro. Wszystko przez wynegocjowane przez Chelsea "znaczące" bonusy.

To kwota gigantyczna biorąc pod uwagę, że czas dział na korzyść Realu. Hazard był zdecydowany na odejście z Chelsea, a na dodatek jego kontrakt wygasał za dwanaście miesięcy. Za rok piłkarz odszedłby więc z Londynu za darmo.



BREAKING: Real Madrid have agreed a deal in principle worth £88m to sign Eden Hazard from Chelsea, Sky Sports News understands. — Sky Sports News (@SkySportsNews) 6 czerwca 2019

Belg niedawno sugerował, że jego czas na Stamford Bridge dobiega końca. - Chociaż w piłce nigdy nic nie jest pewne, to myślę, że było to moje pożegnanie - przyznał po ubiegłotygodniowym finale Ligi Europy z Arsenalem (4:1), w którym strzelił dwa gole.

Zidane idolem

Hazard jest piłkarzem Chelsea od 2012 roku. Do Anglii trafił z francuskiego Lille. Kosztował wtedy 35 milionów euro. W przeszłości jego idolem był Zinedine Zidane, były wybitny pomocnik reprezentacji Trójkolorowych, dziś trener Realu.