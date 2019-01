Lech wzmacnia atak. Rosjaninem z doświadczeniem w Lidze Mistrzów

Żamaletdinow w czwartek po południu zameldował się w Poznaniu i przez dwa dni przechodził testy medyczne. W piątek podpisał kontrakt. Kolejorz po okresie wypożyczenia zagwarantował sobie w umowie opcję pierwokupu.



21-letni zawodnik jest wychowankiem CSKA Moskwa. W obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w rosyjskiej ekstraklasie, w których zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Z CSKA wywalczył Superpuchar Rosji.

Strzelał w Lidze Mistrzów

Przemysław Frankowski został piłkarzem Chicago Fire Reprezentant... czytaj dalej » Rosjanin w 2017 roku był nominowany do nagrody "Golden Boy", ma już na koncie siedem występów w Lidze Mistrzów. W sezonie 2017/18 wpisał się na listę strzelców w wygranym spotkaniu przeciwko Benfice Lizbona, ustalając wynik meczu na 2:1 dla CSKA.



Nowy gracz Lecha nie ukrywa, że w Poznaniu zamierza walczyć o jak najwyższe cele.

Drugie wzmocnienie

- Jestem zadowolony, że trafiłem do Lecha, bo tworzy się tutaj duży projekt. Chcę pokazać wszystkie swoje umiejętności i sprawiać, że kibice tego klubu będą szczęśliwi. Wiem, że Lech to bardzo utytułowany zespół, który walczy o mistrzostwo swojego kraju każdego roku. Przychodzę do Poznania po to, by mu w tym pomóc - mówił Żamaletdinow cytowany przez oficjalną stronę klubową.



To drugie wzmocnienie Lecha w trakcie zimowego okienka transferowego. Na początku stycznia do zespołu Adama Nawałki dołączył pomocnik Juliusz Letniowski, występujący ostatnio w pierwszoligowej Bytovii Bytów. Szkoleniowiec niespełna dwa tygodnie temu podczas konferencji prasowej zapowiadał niewielkie zmiany w składzie i niewykluczone, że Żamaletdinow to ostatnie wzmocnienie.



Z Lechem pożegnał się natomiast hiszpański napastnik Doni Villalba, natomiast inny ofensywny zawodnik - Hubert Sobol został wypożyczony do pierwszoligowej Warty Poznań.



Lechici obecnie przebywają na zgrupowaniu w tureckim Belek.