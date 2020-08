Euforia w PSG. "Wyobraźcie sobie, co bym zrobił, gdybym miał dwie zdrowe nogi"

PSG w półfinale Ligi Mistrzów. Dokonało niemal cudu Do 90. minuty w... czytaj dalej » Co to był za mecz. Kopciuszek pucharowy, Atalanta, od 27. minuty sensacyjnie prowadził. Tak, sensacyjnie, choćby ze względu na finansowe możliwości obu klubów. PSG na samych Neymara i Kyliana Mbappe wydało więcej niż Atalanta na nowych piłkarzy przez ostatnie 20 lat. Nic dodać, nic ująć.

Długo, do 90. minuty spotkania w Lizbonie, gdzie z powodu pandemii ruszył miniturniej w oryginalnej formule (o awansie decyduje jeden mecz, rewanże skasowano), wydawało się, że pieniądze w piłce nie grają. A jednak.

Paryżanie wyglądali jak maszyna z zardzewiałym mechanizmem. Coś działało, ale nie tak, jak powinno. Może to wina zbyt długiej przerwy, przecież odkąd we Francji w połowie marca przerwano sezon, PSG rozegrało tylko dwa spotkania. Piłkarze Atalanty tymczasem ostatnio grali w najlepsze.

Faworyci więc bili głową w mur, aż w końcu go rozłupali. Najpierw wyrównał Marquinhos, za chwilę gola od siebie dołożył Eric Choupo-Moting. Przy pierwszej bramce asystował Neymar, przy drugiej – Mbappe, który cudem wyzdrowiał po brutalnym faulu w finale lipcowego Pucharu Francji.

Z 0:1 do 2:1 w parę chwil. Coś niesamowitego!

Miał ochotę na 40-metrowy sprint

Gdy zabrzmiał ostatni gwizdek, Tuchel wydał z siebie wspomniany okrzyk, była też zaciśnięta pięść w górze. Na konferencję pomeczową przyszedł w wyśmienitym nastroju.

- Wyobraźcie sobie, co bym zrobił, gdybym miał dwie zdrowe nogi – rzekł do dziennikarzy, gdy wrócił do okazania radości z awansu. Cały mecz przesiedział w specjalnym bucie ortopedycznym, to wynik urazu kostki, jakiego doznał w poprzednim tygodniu na treningu.

Źródło: Getty Images Thomas Tuchel (siedzi) starał się cieszyć w rozsądny sposób

- Pewnie widzielibyście mój czterdziestometrowy sprint – śmiał się zrelaksowany niemiecki trener.

PSG obchodzi w tym roku 50-lecie powstania. Awans do półfinału Ligi Mistrzów, pierwszy od ćwierć wieku, jest najlepszym prezentem.

- Długo tych urodzin nie zapomnimy – przyznał Tuchel.

Nie zwątpił nawet przez chwilę

Gdy przyszło mu do oceny spotkania, mówił poważnie. Nie miał wątpliwości. – Nawet przez chwilę nie myślałem, że odpadniemy. To zwycięstwo było absolutnie zasłużone. Owszem, szczęśliwe, bo gdy strzelasz w samej końcówce, to musisz mieć szczęście, ale jestem pierwszy, kto przyzna, że zawsze we wszystkim potrzebujesz trochę szczęścia – stwierdził.

Później Tuchel mówił o tym, jak trudno było mu przygotować zespół.

- Brakowało nam rytmu meczowego, bo niemal nie graliśmy żadnych spotkań. Ale czułem w ostatnich dniach, że nasze determinacja, entuzjazm, wysiłek wkładany w trening i jego jakość były wyjątkowe – wymieniał.

Co teraz? PSG celuje wysoko, w finał.

- Musimy poprawić w naszej grze, co tylko się da i rozegrać kolejne wielkie spotkanie. Jesteśmy potężnym zespołem, rodziną, której nie sposób łatwo wyeliminować – postraszył.

Paryżanie na razie czekają na rywala w półfinale. Kto nim będzie, dowiedzą się w czwartek wieczorem. Zdecyduje o tym mecz RB Lipsk - Atletico Madryt.

Ćwierćfinał Ligi Mistrzów:

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0)

Gole: Mario Pasalić (26.) - Marquinhos (90.), Maxim Choupo-Moting (93.)

Awans (jeden mecz): Paris Saint-Germain

WSZYSTKIE ĆWIERĆFINAŁY LIGI MISTRZÓW:

(od tej fazy wszystkie mecze o godz. 21 w Lizbonie)



środa, 12 sierpnia

czwartek, 13 sierpnia

II: RB Lipsk - Atletico Madryt



piątek, 14 sierpnia

III: FC Barcelona - Bayern Monachium



sobota, 15 sierpnia

IV: Manchester City - Olympique Lyon



PÓŁFINAŁY LM:

(Lizbona, godz. 21.00)



wtorek, 18 sierpnia

zwycięzca II - zwycięzca I



środa, 19 sierpnia

zwycięzca IV - zwycięzca III



FINAŁ LM:

niedziela, 23 sierpnia

(Lizbona, godz. 21.00)