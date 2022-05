Wybrano sędziów na mundial w Katarze. Kobiety po raz pierwszy

Oficjalną listę arbitrów na tegoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia, opublikowała w czwartek FIFA. W gronie sędziów głównych Marciniak znalazł się obok tak doświadczonych i cenionych arbitrów jak Anglik Anthony Taylor, Włoch Daniele Orsato czy Niemiec Daniel Siebiert.

Na tym nie koniec. Na mundial pojadą również asystenci Marciniaka: Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz oraz arbiter VAR Tomasz Kwiatkowski.



Szymon Marciniak znalazł się w gronie 36 sędziów głównych turnieju finałowego mistrzostw świata w Katarze, które zostaną rozegrane od 21 listopada do 18 grudnia. Wśród nominowanych asystentów są Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki, a w gronie sędziów VAR – Tomasz Kwiatkowski. — PZPN (@pzpn_pl) May 19, 2022

Marciniak nie będzie mógł pracować przy meczach Polaków, którzy awans uzyskali po barażowym zwycięstwie ze Szwecją, oraz żadnym spotkaniu ich grupy, w której znalazły się drużyny Argentyny, Meksyku i Arabii Saudyjskiej.

Kobiety po raz pierwszy

Po raz pierwszy w historii wśród arbitrów nominowanych na mistrzostwa świata są również kobiety. W gronie sędziów głównych znalazły się Stephanie Frappart z Francji, Salima Mukansanga z Rwandy i Yoshimi Yamashita z Japonii. Z kolei wśród sędziów asystentów są Neuza Back z Brazylii, Karen Diaz Medina z Meksyku i Kathryn Nesbitt ze Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Getty Images Stéphanie Frappart będzie sędzią podczas mistrzostw świata

- To w pewnym sensie podsumowanie długiego procesu, który rozpoczął się kilka lat temu poprzez rozwój kobiecego sędziowania na turniejach juniorskich i seniorskich z udziałem mężczyzn. W ten sposób jasno dajemy do zrozumienia, że liczy się dla nas jakość sędziowania, a nie płeć – powiedział szef komisji sędziów FIFA Pierluigi Collina.

- Mam nadzieję, że w przyszłości wybór kobiet do sędziowania najważniejszych spotkań na męskich turniejach będzie już odbierany jako coś normalnego, a nie sensacja. Zasłużyły na to, by pracować na mistrzostwach świata, bo od dawna sędziują na naprawdę wysokim poziomie - podkreślił.

Najbardziej znana z powyższego grona jest Frappart, która jako pierwsza kobieta w historii poprowadziła mecz francuskiej Ligue 1, spotkanie Ligi Mistrzów oraz mecz eliminacyjny do mistrzostw świata. W 2019 roku sędziowała starcie o Superpuchar Europy między Liverpoolem i Chelsea.

Łącznie na turniej FIFA wybrała 36 sędziów głównych, 69 asystentów i 24 sędziów wideo.