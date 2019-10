Fatalna murawa nie przeszkodziła Szwajcarom w pokonaniu Irlandczyków

Ukraińcy jadą na Euro 2020. Nerwy do samego końca Wielki sukces... czytaj dalej » Piłkarze Irlandii przyjeżdżali do Genewy jako lider grupy D, mając dobry bilans spotkań ze Szwajcarami. Od 2003 roku i porażki 0:2 byli niepokonani z wtorkowym rywalem w aż dziewięciu meczach.

Z kolei gospodarze mogli pochwalić się 18 strzelonymi golami w czterech poprzednich występach o stawkę na własnym boisku. Murawa stadionu pozostawiała wiele do życzenia, na co zwrócił uwagę też polski sędzia Szymon Marciniak.

Triumf dawał gościom awans

Chociaż od pierwszego gwizdka ton grze nadawali podopieczni Vladimira Petkovicia, to gościom trzy punkty zapewniały awans na Euro 2020.

W ich składzie znalazł się zaledwie 19-letni Aaron Connolly, który zdobył dwie bramki dla Brighton w ligowym meczu z Tottenhamem. Jednak tego wieczoru skuteczniejsi byli Helweci, a konkretnie Haris Seferović. Napastnik Benfiki Lizbona w 16. minucie oddał strzał zza pola karnego, piłka przeszła między nogami Shane'a Duffy'ego i wpadła tuż obok słupka.

Rzut karny od Marciniaka

W drugiej połowie to znów gospodarze byli stroną dominującą. Najpierw bliski drugiego trafienia w meczu był Seferović, a następnie Fabian Schaer w 62. minucie trafił strzałem głową w słupek.

Dużo zamieszania w szeregach obrony Irlandczyków robił Breel Embolo. W 76. minucie po jego strzale drugą żółtą kartkę za zagranie ręką obejrzał Seamus Coleman. Sędzia Marciniak wskazał na rzut karny, ale strzał Ricardo Rodrigueza obronił Darren Randolph.

Grający w osłabieniu Irlandczycy nie potrafili wyrównać. Co więcej, w doliczonym czasie gry stracili bramkę po samobójczym trafieniu Duffy'ego. Dzięki zwycięstwu, trzeci w tabeli Szwajcarzy zbliżyli się na punkt do prowadzących piłkarzy Micka McCarthy'ego. Podobnie jak druga Dania, mają jednak rozegrany o jeden mecz mniej.



FT #SUIIRL 2-0



Ireland suffer their first defeat in @UEFAEURO Qualifying after a first-half goal from Haris Seferovic and a Shane Duffy own goal with the last kick of the game, give the Swiss the three points#COYBIGpic.twitter.com/woKcDJsUmz — FAIreland (@FAIreland) 15 października 2019





Szwajcaria - Irlandia 2:0 (1:0)

Bramki: Seferović (16.), Duffy (90. sam.)