Reprezentant Ukrainy we łzach na konferencji. Baraż w cieniu wojny

Reprezentacja Ukrainy pierwotnie miała walczyć o awans na mundial pod koniec marca. Niestety wojna rozpętana na jej terytorium na rozkaz Władimira Putina zmusiła naszych wschodnich sąsiadów do zupełnie innej, znacznie ważniejszej walki o obronę kraju i życia mieszkańców. Walijczycy oszczędzą gwiazdy w meczu z Polską Reprezentacja... czytaj dalej »

Emocje wzięły górę

FIFA przychyliła się wówczas do prośby ukraińskiej federacji i przełożyła barażowe spotkanie z jej udziałem na czerwiec. Mimo upłynięcia kolejnych miesięcy sytuacja w okupowanym państwie nie poprawiła się. Armia rosyjska nadal pustoszy jego tereny, a piłkarzom z Ukrainy przyjdzie grać o wyjazd na mistrzostwa świata, mając to w głowach.

Emocje, jakie im towarzyszą, widać było na wtorkowej konferencji przed meczem ze Szkocją. Zinczenko starał się nad nimi panować, ale w pewnym momencie wzruszenie wzięło górę.

- Każdy Ukrainiec pragnie tylko jednego, zakończyć tę wojnę. Rozmawiałem z ludźmi z całego świata, ale i z ukraińskimi dziećmi, które po prostu nie rozumieją, co się dzieje. Mają tylko jedno marzenie: zatrzymać wojnę - powiedział piłkarz Manchesteru City łamiącym się głosem i rozpłakał się.



"Every Ukrainian has the main dream to stop the war."



Manchester City defender Oleksandr Zinchenko struggles to hold back the tears as he talks about Russia's conflict with Ukraine pic.twitter.com/tHiTvwEYIJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 31, 2022





Piłkarskie marzenie

Wielu piłkarzy ukraińskich - zwłaszcza z największych klubów, czyli Szachtara Donieck i Dynama Kijów - nie grało oficjalnych meczów od pół roku. Piłkarska Europa starała się jednak pomóc reprezentacji tego kraju. Kadra przygotowywała się na zgrupowaniu w Słowenii i rozgrywała w tym czasie sparingi z drużynami z Niemiec, Włoch oraz Chorwacji. Wcześniej Dynamo i Szachtar podróżowały po Starym Kontynencie, występując w spotkaniach sparingowych m.in. w Polsce.

- Jeśli chodzi o piłkę nożną, to nasza drużyna narodowa ma swoje marzenie: chcemy pojechać na mundial i dać ludziom te niesamowite emocje, bo Ukraińcy w tej chwili tak bardzo na to zasługują - podkreślił Zinczenko.

- Wszyscy wiedzą, co się obecnie dzieje w Ukrainie, jaka jest sytuacja i dlatego jesteśmy w pełni zmotywowani, by wygrać - dodał.

Mecz ze Szkocją zostanie rozegrany 1 czerwca na Hampden Park Glasgow. Rozpocznie się o godz. 20:45. Zwycięzca w finale baraży zmierzy się z Walią 5 czerwca w Cardiff.