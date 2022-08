Superpuchar UEFA 2022. Real Madryt – Eintracht Frankfurt. Kiedy i o której mecz?

Eintracht ma za sobą już jedno spotkanie o stawkę w tym sezonie, ale raczej nie znalazł w nim powodów do optymizmu. Po słabym występie w Bundeslidze przegrał u siebie z Bayernem Monachium 1:6. Z kolei Real dopiero 14 sierpnia rozpocznie rywalizację w hiszpańskiej ekstraklasie.

- Jesteśmy w nieco gorszej sytuacji niż Eintracht, który już rozpoczął rozgrywki. W poprzednich osiągnął coś wyjątkowego, bo nie był faworytem. Rozegrał świetne mecze, pokonał Barcelonę na Camp Nou dzięki kontratakom. Dużo uwagi poświęca obronie i nagłym zmianom tempa gry - analizował trener Królewskich Carlo Ancelotti. Barcelona - Rayo Vallecano. Kiedy i o której pierwszy ligowy mecz Roberta Lewandowskiego? Robert... czytaj dalej »

Real Madryt – Eintracht Frankfurt. Kiedy mecz i o której godzinie?

Szkoleniowiec Realu przy okazji zapewnił, że prowadzony przez niego zespół jest przygotowany do gry o dużą stawkę.

- Jesteśmy gotowi, drużyna jest już w dobrej formie. Radość i satysfakcja z takich wygranych, jak w finale Ligi Mistrzów, zostaje w człowieku, daje mu poczucie, że nikt inny go nie zastąpi. To silna motywacja do kolejnych zwycięstw - podkreślił Ancelotti.

Włoch zasiądzie na ławce trenerskiej w meczu o Superpuchar UEFA po raz czwarty. Wszystkie poprzednie wygrał.

Mecz Real Madryt – Eintracht Frankfurt odbędzie się w środę, 10 sierpnia. Początek jest zaplanowany na godzinę 21. Spotkanie na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach w roli głównego arbitra poprowadzi Anglik Michael Oliver, a wśród sędziów VAR będą Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski.

Spotkanie po 62 latach

Real i Eintracht po raz ostatni zmierzyły się ze sobą w 1960 roku, gdy Królewscy triumfowali w finale Pucharu Europy 7:3. Strzelcami goli byli wówczas: Ferenc Puskas (4) i Alfredo Di Stefano (3) dla Realu oraz Erwin Stein (2) i Richard Kress dla Eintrachtu.

Wówczas Superpuchar jeszcze nie istniał - jego historia rozpoczęła się 12 lat później. W pierwszych dwóch edycjach zwyciężył Ajax Amsterdam, a Real na pierwszy z czterech triumfów czekał do 2002 roku. Pozostałe odniósł w latach 2014, 2016 i 2017. Eintracht jeszcze nigdy nie grał w meczu o to trofeum.

Zresztą wygrana w Lidze Europy w ubiegłym sezonie była już zaskoczeniem. W drodze po to trofeum Eintracht pokonał m.in. Barcelonę i West Ham United, a w finale - Rangers FC. Triumf dał też tej ekipie awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

- Jesteśmy gotowi do rywalizacji na najważniejszej europejskiej scenie - zapewnił bramkarz Kevin Trapp, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

- Czuję wyłącznie radość z tego, że będziemy mieli okazję zmierzyć się z takim klubem jak Real. To szansa na zdobycie pierwszego trofeum na samym początku sezonu, i to z tak renomowanym zespołem. Lepiej być nie może - dodał 32-letni Niemiec.