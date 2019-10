Berlusconi: Milan odzyska blask, gdy zostanie mi zwrócony

Oglądaj mecze ligi włoskiej w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Milan zatrudnił fana Interu, kibice wściekli. "Czasem to pomocne" Od środy Stefano... czytaj dalej » Trzykrotny premier Włoch i przedsiębiorca - Silvio Berlusconi dokonał w życiu wielu rzeczy, by było o nim głośno. W całej Europie zyskał sławę w latach 80., dzięki budowie potęgi AC Milan. Klub z czerwonej części Mediolanu pod jego sterami zdobył osiem tytułów mistrzów Włoch i trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów.

Z nieba do piekła

Berlusconi rządził w Milanie w latach 1986 - 2017. Od dwóch lat właścicielem klubu jest chińskie konsorcjum Elliott Management Corporation. Na dobre czasy mediolańczycy czekają jednak od 2011 roku. Obecnie Milan zajmuje 13. miejsce w lidze. Na dobre zaciął się Krzysztof Piątek, który do siatki trafia tylko z rzutów karnych, a po formie z rundy wiosennej nie ma już śladu. Za słaby początek sezonu głową odpowiedział Marco Giampaolo. Włoski szkoleniowiec trafił na San Siro latem, już go nie ma. W jego miejsce przyszedł Stefano Pioli.

Podczas prezentacji nowego trenera głos zabrał Ivan Gazidis, dyrektor wykonawczy klubu. Wyznał, że Milan jest sukcesywnie ratowany przed bankructwem i spadkiem do Serie B (kilka tygodni temu dziennik "Corriere dello Sport" opublikował raport, który wykazał, że Rossoneri mają ponad 400 mln euro długu). Przypomniał też dramatyczne sytuacje finansowe, z którymi w przeszłości mierzyć musiały się Parma i Fiorentina, by na koniec uderzyć w Berlusconiego, jako współodpowiedzialnego za obecny stan. W ostatnich latach jego rządów w klubie (2015-2017) Milan złamał bowiem zasadę tzw. Finansowego Fair Play, za co został wykluczony z Ligi Europy w sezonie 2018/19, a nieobecność w europejskich pucharach odbiła się negatywnie na klubowym budżecie.

Riposta Berlusconiego

Ten szybko Gazidisowi odpowiedział. - Niektóre zdania powinno się wypowiadać dopiero po zamknięciu się w toalecie. Jest prosty pomysł, aby przywrócić blask Milanowi. Jest on jednocześnie trudny do zrealizowania. Oddajcie klub Silvio Berlusconiemu - powiedział były premier Włoch w wywiadzie dla TeleLombardia.