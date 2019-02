Sevilla zdobyła Rzym. Lazio bez bramek i zdrowia

20.01 | Arkadiusz Milik wbił w niedzielę jedenastego gola w sezonie. Tym razem efektownym strzałem z rzutu wolnego przyczynił się do zwycięstwa 2:1 nad Lazio.

Bójka przed meczem Ligi Europy. Jak piszą włoskie media, w centrum stolicy miało dojść do starć kibiców Lazio i Sevilli.

Czwartkowemu spotkaniu towarzyszyły złe emocje. Jak podawały włoskie media, przed widowiskiem na Stadio Olimpico, w centrum Rzymu starły się najprawdopodobniej grupy chuliganów obu klubów. Dwie osoby miały wskutek tych zamieszek znaleźć się w stanie krytycznym. Na szczęście już w trakcie samego meczu było spokojniej.

Trzech nowych pacjentów w kwadrans

We wtorek na słynnym rzymskim stadionie również doszło do meczu w europejskich pucharach. Występująca na tym samym obiekcie AS Roma podjęła FC Porto w 1/8 finału Ligi Mistrzów i wówczas nastroje w Rzymie były lepsze niż w czwartek.

"Giallorossi" wygrali 2:1 po dwóch bramkach rewelacyjnego 19-latka Nicolo Zaniolo. Dwa dni później Lazio zabrakło tak błyskotliwego zawodnika, a dodatkowo w trakcie samego spotkania trener miejscowej drużyny Simone Inzaghi natrafił na kolejne kłopoty.

Szkoleniowiec Lazio miał przed starciem z Sevillą sporo powodów do narzekań. Wskutek kontuzji z gry wyłączeni byli jego dwaj najważniejsi piłkarze ofensywni. Problemów z pachwiną nie wyleczył błyskotliwy Sergej Milinković-Savić, a najlepszy strzelec drużyny Ciro Immobile wciąż zmagał się z kontuzją uda. Na tym jednak zmartwienia rzymian się nie skończył. Między 45. a 60. minutą z powodu urazów przedwcześnie murawę musieli opuścić kolejno Luis Alberto, Marco Parolo oraz Bastos.

Dwudziesty gol w sezonie

"Sevillistas" wskutek perypetii rywali mieli więc ułatwione zadanie, które skrzętnie wykonali. Za decydującego gola odpowiadał ponownie Ben Yedder. Francuski snajper ustrzelił już dwudziestego gola w obecnym sezonie, gdy w 22. minucie na piątym metrze przytomnie zamknął płaskie dogranie Pablo Sarabii.

Przed rewanżowym spotkaniem piłkarze z Andaluzji są więc w o wiele lepszej sytuacji. Rewanż 20 lutego na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

Wyniki czwartkowych meczów Ligi Europy:

BATE Borysów 1-0 Arsenal

FC Krasnodar 0-0 Bayer Leverkusen

Galatasaray 1-2 Benfica

Lazio 0-1 Sevilla

Olympiakos 2-2 Dynamo Kijów

Rapid Wiedeń 0-1 Inter Mediolan

Rennes 3-3 Real Betis

Slavia Praga 0-0 Genk