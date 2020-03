Reprezentant Polski złapał złodzieja w Ferrarze. "W tych trudnych czasach stał się symbolem odwagi"

Cionek: sztab i koledzy nie mieli do mnie pretensji

Video: tvn24

13.11 | - Nie miałem wrażenia, że cała wina została zrzucona na mnie. Sztab i koledzy nie mieli do mnie pretensji. To sport zespołowy. Jeśli nie udał nam się mundial, nie jest sprawiedliwe, żeby obwiniać tylko jednego zawodnika. Nie wiem, co pisali na mój temat dziennikarze - powiedział Thiago Cionek, obrońca reprezentacji Polski i SPAL.

