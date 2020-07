Trener Napoli rozczarowany postawą Milika. "Spodziewałem się po nim zdecydowanie więcej"

Futbol wraca we Włoszech. Zawodnicy Napoli, w tym Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, przygotowują się do rewanżowego meczu półfinałowego Coppa Italia z Interem Mediolan. Pierwsze spotkanie drużyna polskich piłkarzy wygrała na San Siro 1:0 po golu Fabiana Ruiza.

Inter dalej walczy o wicemistrzostwo. Polacy mu nie przeszkodzili Inter nie... czytaj dalej » W hicie kolejki 37. kolejki Serie A Napoli przegrało z Interem 0:2. Porażka sprawiła, że piłkarze prowadzeni przez Gattuso najprawdopodobniej nie zajmą miejsca w najlepszej szóstce sezonu.

Milik rozczarował trenera

W pierwszym składzie Napoli od pierwszych minut zagrali Piotr Zieliński i Milik. Bez tego pierwszego Gattuso nie wyobraża sobie linii pomocy swojego zespołu, drugi nie skorzystał na nieobecności Driesa Mertensa. Szansy nie wykorzystał. Był niewidoczny, a tuż przed końcem meczu zmienił go Jose Callejon.

Trenera zapytano o ocenę postawy napastnika reprezentacji Polski na pomeczowej konferencji.

- Nie grał dobrze. Spodziewałem się po nim zdecydowanie więcej - odpowiedział.

Napoli pewne gry w Lidze Europy

Na szczęście Napoli może być już pewne, że w przyszłym sezonie zagra w europejskich pucharach. Będzie to jednak tylko Liga Europy, a nie Liga Mistrzów, do której regularnie kwalifikowało się w ostatnich latach. Awans do tych rozgrywek zapewnił mu triumf w Pucharze Włoch. W finale pokonało po serii rzutów karnych Juventus.

- To prawda, że ​​wygraliśmy już w tym roku jedno trofeum, ale irytuje mnie, kiedy widzę samozadowolenie. Popełniamy wiele błędów przed bramką i nie chcę, żebyśmy zaczęli obwiniać kogoś za nasze błędy. Musimy skupić się tylko na sobie - podkreślił Gattuso.

Jedyną szansą na grę w Champions League jest triumf w tych rozgrywkach. 8 sierpnia Napoli zagra na wyjeździe z Barceloną. Pierwszy mecz 1/8 finału odbył się jeszcze przed wstrzymaniem rozgrywek z powodu pandemii. Było 1:1.