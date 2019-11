Pierwszy gol Szymańskiego w Rosji. Ważne wyjazdowe zwycięstwo

14.10.2019 l W kadrze jest najmłodszy, ale o kompleksach nie ma mowy. Sebastian Szymański to jeden z największych wygranych październikowych meczów i zapracował na zaufanie kolegów na tyle, że to właśnie on, a nie Robert Lewandowski, strzelał z jednego z rzutów wolnych w niedzielnym meczu z Macedonią Północną.

Szymański wykorzystał szybkość

Bohaterem Biało-Niebieskich został Szymański. Były piłkarz Legii w 23. minucie wykorzystał prostopadłe podanie Konstantina Rauscha, wpadł w pole karne rywali, minął bramkarza, a następnie strzelił zwycięskiego gola. Dla 20-latka było to pierwsze trafienie w barwach Dynama w 16 ligowym meczu.

Rubin od 45. minuty grał w osłabieniu po drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartce Aleksandra Zujewa. Z przewagą zawodnika w polu Dynamo wytrwało do 66. minuty. Wówczas za dwie żółte kartki wykluczony został Iwan Ordiec. W obu przypadkach piłkarze opuszczający murawę mocno protestowali.

W drugiej połowie przewagę uzyskali gospodarze, ale nie byli w stanie doprowadzić do remisu.



ALERTE! Premier but de Sebastian Szymanski en Russie! pic.twitter.com/thptUdVZsb — Pilka & Nozna (@OwskiMateusz) November 9, 2019





Dynamo poza strefą spadkową

Dzięki wygranej Dynamo awansowało z dorobkiem 18 punktów na 11. miejsce. Rubin ma punkt mniej i jest 13.

Szymański trafił do Dynama w lipcu 2019 roku z Legii Warszawa za 5,5 mln euro i dodatkowe bonusy. We wcześniejszych ligowych meczach zanotował jedną asystę. W reprezentacji Polski zadebiutował 9 września tego roku i rozegrał dotąd trzy mecze.