Wieczorem poczuł się źle, rano już był na stole. Pomocnik Juventusu przeszedł operację serca

Juventus poinformował o problemach zdrowotnych Khediry we wtorek wieczorem. Okazało się, że po wczorajszym treningu wykryto u niego zaburzenia rytmu serca. Reprezentant Niemiec został we Włoszech, gdzie przeszedł serię specjalistycznych badań. Jak się okazało, niezbędna była operacja, która odbyła się w środę.

Zabieg przeprowadził klubowy kardiolog Fiorenzo Gaita. Wszystko zakończyło się pomyślnie.

"Dziś rano Sami Khedira przeszedł badania elektrofizjologiczne, a następnie zabieg polegający na ablacji arytmogennego ogniska przedsionkowego. Po krótkiej rekonwalescencji zawodnik będzie mógł powrócić do aktywności sportowej w ciągu miesiąca" - czytamy na oficjalnej stronie Juventusu.

Tym samym Niemca zabraknie m.in. w ligowym meczu z SSC Napoli (3 marca) oraz w rewanżowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Atletico (12 marca).

Sezon na straty

Obecny sezon to dla Khediry nieustanne problemy zdrowotne. We wrześniu piłkarz doznał kontuzji uda, która wyeliminowała go z gry na pięć tygodni, a zaraz po powrocie na boisko nabawił się urazu kostki. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, pomocnik rozegrał w obecnym sezonie tylko 15 meczów, w których strzelił dwa gole.