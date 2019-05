Cios dla Chelsea przed finałem Ligi Europy. Reprezentant Anglii może pauzować nawet rok

Chelsea poinformowała w oświadczeniu, że 23-latek przejdzie operację w czwartek wieczorem. Klub nie podał dokładnie, jak długo potrwa leczenie, ale dziennik "Daily Mail" napisał, że przy tego tupu urazie może to być nawet rok. Specjaliści wskazują, że zerwanie ścięgna Achillesa jest znacznie poważniejszą kontuzją niż np. zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w kolanie, po którym do sprawności dochodzi się szybciej.

Źródło: Imago Ruben Loftus-Cheek

Żarty z murawy

Ułożyli plany Hazardowi. Finał Ligi Europy z Chelsea, a potem już nowy etap w Realu Madryt Francuski... czytaj dalej » Trener Chelsea Maurizio Sarri nie był zachwycony terminem rozgrywania towarzyskiego meczu, którego celem była akcja charytatywna. Pomysłodawcą wyjazdu był sam właściciel klubu Roman Abramowicz. Nastrój Włocha nie poprawił się, kiedy zobaczył nie najlepszy stan murawy w Bostonie. Mecz na innym kontynencie był dodatkowym obciążeniem dla drużyny mającej w perspektywie finał Ligi Europy 29 maja.

"Daily Mail" podkreślił, że spotkanie toczyło się na "pośpiesznie położonej, niejednolitej i wolnej nawierzchni". "Zawodnicy Chelsea żartowali ze stanu murawy, kiedy pierwszy raz na nią wyszli i udawali, że da się ją zwinąć jak dywan" - napisała angielska gazeta.

Kontuzja Loftusa-Cheeka to ogromny cios dla drużyny i jeszcze większy dramat samego zawodnika. Pomocnik odbudował się po kontuzji pleców. W końcówce sezonu wskoczył do podstawowego składu. Wystarczy wspomnieć, że w ostatnich 14 meczach miał udział w dziewięciu golach zespołu (cztery bramki i pięć asyst). W rewanżowych spotkaniu półfinału Ligi Europy z Eintrachtem Frankfurt także trafił do siatki.



9 - Ruben Loftus-Cheek has been directly involved in nine goals in his last 14 appearances for Chelsea (4 goals, 5 assists); as many as in his previous 45 games for the Blues. Thriving. — OptaJoe (@OptaJoe) May 9, 2019





Lista się wydłużyła

To już trzeci ważny gracz Chelsea, którego zabraknie w finale z Arsenalem po Antonio Ruedigerze i Callumie Hudsonie-Odoi. Nawiasem mówiąc ten ostatni doznał niedawno bardzo podobnego urazu, z tym że doszło tylko do częściowego zerwania ścięgna.

Loftus-Cheek wypadł też ze składu selekcjonerowi reprezentacji Anglii Garethowi Southgate’owi na mecze Ligi Narodów z Holandią w przyszłym miesiącu. W drużynie narodowej rozegrał do tej pory dziesięć spotkań.