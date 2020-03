Ronaldinho obchodzi czterdzieste urodziny. "Za kratami, z dala od reflektorów"

"Upadły anioł" – to tytuł okładki sobotniego wydania dziennika "AS". Zdobi go zdjęcie smutnego jak nigdy brazylijskiego piłkarza. "Do niedawna Ronaldinho był synonimem radości. Inspiracją dla całego pokolenia" – przypomina gazeta.

Brazylijczyk, były gwiazdor m.in PSG i Barcelony, jako jeden z nielicznych w karierze zdobył mistrzostwo świata, Ligę Mistrzów oraz Złotą Piłkę. W 2015 roku posiadał fortunę w wysokości 83 milionów dolarów. W ostatnich tygodniach wpadł jednak w poważne tarapaty.



¡Buenos días!

Esta es la #PortadaAS de hoy#FelizViernespic.twitter.com/fcHRgKJ8Bc — Diario AS (@diarioas) March 21, 2020





"Bez sławy, bez uroku"



Od 6 marca siedzi w paragwajskim więzieniu po tym, jak wraz z bratem i menedżerem Roberto de Assisem zostali zatrzymani w Asuncion z fałszywymi paszportami. Do Paragwaju przylecieli na zaproszenie jednej z fundacji pomagających dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Były piłkarz miał też uczestniczyć w promocji swojej książki.



To nie koniec problemów. Paragwajska prokuratura rozważa postawienie braciom zarzutów uczestniczenia w procederze prania brudnych pieniędzy. To m.in. z tego powodu sąd odrzucił wniosek obrońców braci o ich uwolnienie po wpłaceniu 1,6 miliona dolarów kaucji. Brazylijczykowi grozi nawet do pięciu lat więzienia.

Niedawno w internecie pojawiły się zdjęcia, na których uśmiech znów zawitał na twarzy Ronaldinho. Jego drużyna wygrała bowiem więzienny turniej, w finale zwyciężając 11:2. Dorobek byłego gwiazdora Barcelony to pięć goli i sześć asyst "Ronnie", jak go nazywano, choć na chwilę mógł zapomnieć o problemach.





Pictures of Ronaldinho playing football in a Paraguayan jail have been revealed. His team won the game 11-2. Ronaldinho scored 5 goals & assisted 6.



As a prize, he and the rest of his teammates will enjoy a 16 kg smoked pig. pic.twitter.com/qSVCJutD2x — Footy Humour (@FootyHumour) March 14, 2020





"40. urodziny spędza z dala od reflektorów, w których świecił przez wiele lat. Za kratami. Bez sławy, bez uroku. Z zatopionym wizerunkiem i dziedzictwem" - podsumowuje "AS".