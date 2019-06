"Nie chcę być Neymarem Realu". 18-latek zaprezentowany w Madrycie

19.06 | Real Madryt uroczyście zaprezentował kolejnego, nowego piłkarza. Kibicom na Santiago Bernabeu pokazał się Rodrygo Goes. Chociaż Brazylijczyk ma wiele wspólnego ze starszym rodakiem Neymarem, to sam zarzekał się, że żadnym "nowym Neymarem" być nie zamierza.

Kupiony przez Królewskich został już rok temu, ale z przeprowadzką do Europy musiał poczekać do uzyskania pełnoletniości. Uroczysta prezentacja młodziana w loży honorowej Santiago Bernabeu nastąpiła we wtorek, tuż po podpisaniu sześcioletniego kontraktu.

- Dziękuję przede wszystkim Bogu za wszystko, co zrobił dla mnie i mojej rodziny. Dziękuję prezydentowi klubu za całe zaufanie, jakie we mnie pokłada. Mam nadzieję dać wam wiele radości - Rodrygo przywitał się z kibicami Realu.

"Neymar jest jeden"

18 lat-latek w Kraju Kawy nie bez powodu określany jest "nowym Neymarem". Występuje na tej samej pozycji, co gwiazdor PSG, jest wychowankiem tego samego klubu, Santosu, dysponuje też podobnymi walorami. Do tego za wielkie pieniądze w młodym wieku przeszedł do ligi hiszpańskiej. W 2014 roku Barcelona poinformowała, że pozyskanie Neymara kosztowało ją 86,2 milionów euro. Za Rodrygo Real zapłacił 45.

Na pierwszej konferencji prasowej nowy snajper Królewskich nie mógł uniknąć pytań o starszego o dziewięć lat Brazylijczyka. Czy chciałby zostać Neymarem Realu Madryt? - Nie, chciałbym zostać Rodrygo Realu. Neymar jest jeden i nie będzie drugiego - podkreślił.

Wcześniej w przerwie między sezonami Królewscy pozyskali pięciu innych zawodników: Brazylijczyka Edgara Militao, Serba Lukę Jovica, Belga Edena Hazarda, Francuza Ferlanda Mendy'ego oraz Japończyka Takefusę Kubo.