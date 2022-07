Uścisk z prezesem, sesja na plaży i pierwszy wywiad. Tak Barcelona witała Lewandowskiego

Robert Lewandowski jest już na Florydzie, gdzie na przedsezonowym przebywa zespół Barcelony, do którego ma dołączyć po transferze z Bayernu Monachium. Polski piłkarz w nagraniu wideo wyraził zadowolenie, że przenosi się do tego klubu.

Lewandowski przyleciał na Florydę w nocy z niedzieli na poniedziałek po wielogodzinnej podróży z Madrytu. W Miami był dopiero wieczór (różnica czasu wynosi sześć godzin), mógł więc spokojnie uścisnąć dłoń kolegom z nowej drużyny, wyjątkowo ciepło przywitał się z nim szef Barcelony, Joan Laporta.

Pierwszy wywiad Lewandowskiego w Barcelonie

Lewandowski wylądował w Miami. Pierwsze spotkanie z kolegami z Barcelony Robert... czytaj dalej » Polski zawodnik udał się też nad Atlantyk, gdzie wziął udział w pierwszej sesji zdjęciowej. Stanął też przed kamerami klubowej telewizji, której udzielił pierwszego wywiadu.

- Wreszcie tu jestem. Bardzo zadowolony, że dołączyłem do Barcelony, że się w niej znalazłem. Ostatnie dni były bardzo długie, na szczęście sprawa została dopięta i teraz mogę skupić się na nowym rozdziale w moim życiu, nowym wyzwaniu. Jestem piłkarzem, który chce wygrywać. Nie tylko poszczególne mecze, ale też trofea - przyznał.

Lewandowski został zapytany o to, co skłoniło go do tego, aby grać właśnie w tym klubie. Problemów z odpowiedzią nie miał.

- Zawsze chciałem występować w hiszpańskiej ekstraklasie, dla wielkiego klubu. To jest następny krok. To była okazja, to też nowe wyzwanie, jeśli chodzi o prywatny aspekt mojego życia. Czas, aby Barcelona wróciła do gry. Jestem tu, aby pomóc jej znaleźć się znów na szczycie - zapewnił.

Podziwia Xaviego

Dodał, że nie bez znaczenia była osoba trenera Xaviego, niegdyś świetnego gracza Dumy Katalonii, który prowadzi drużynę już od prawie roku.

- Rozmawiałem wcześniej z Xavim, wiedziałem, że jego podejście, pomysł zmierza w dobrym kierunku. Dlatego łatwiej było mi podjąć decyzję, aby pójść do Barcelony. Znam siebie, jestem piłkarzem, który chce grać i wygrywać, wiedziałem, że z Xavim jest to możliwe. On dokładnie wie, jak prowadzić ten zespół, był kiedyś jego świetnym zawodnikiem, a teraz pokazuje, że jest też dobrym szkoleniowcem. Ma przed sobą wspaniałą przyszłość, ja chcę być jej częścią - zaznaczył Lewandowski.



Kiedy pierwszy trening i debiut Lewandowskiego w Barcelonie?

Kolejnym etapem przygody Lewandowskiego w Barcelonie są testy medyczne i podpisanie kontraktu. Najpierw jednak - według katalońskiego "Sportu", klub zgotuje mu "ceremonię powitalną".

W poniedziałek Polak powinien po raz pierwszy trenować z nowymi kolegami. We wtorek czasu miejscowego "Barca" rozegra pierwszy mecz kontrolny w USA - z Interem Miami. 23 lipca zmierzy się w Las Vegas z Realem Madryt, a trzy dni później w Dallas z Juventusem Turyn. W ostatni dzień lipca wicemistrz Hiszpanii w Nowym Jorku zagra z miejscową drużyną Red Bulls.



Niewykluczone, że w którymś z nich Lewandowski zadebiutuje w barwach 26-krotnego mistrza Hiszpanii, 31-krotnego zdobywcy krajowego pucharu, który pięć razy sięgnął po Puchar Europy.



Oficjalna prezentacja Lewandowskiego jako nowego gracza Barcelony na Camp Nou odbędzie się prawdopodobnie na początku sierpnia.