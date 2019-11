Mourinho był wściekły, Guardiola złapał się za głowę. Największe strzeleckie popisy Lewandowskiego

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

Od wtorku Lewandowski jest autorem osiągnięcia, które pobić będzie trudno. Na strzelenie czterech goli w Belgradzie potrzebował dokładnie 14 minut i 31 sekund. W tabeli rekordów wyprzedził Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w barwach Realu Madryt czterokrotnie pokonał bramkarza Malmoe, dokonując tej sztuki w 21 minut.



Które występy były równie spektakularne w wykonaniu Lewandowskiego?

Borussia - Bayern 5:2 (finał Pucharu Niemiec, 12 maja 2012) - trzy gole

Lewandowski, w latach 2010-14 gwiazda Borussii Dortmund, był bezlitosny dla Manuela Neuera w finale Pucharu Niemiec. Pokonał go trzykrotnie, przy ostatnim golu - na 5:2 - asystował mu Łukasz Piszczek. Upokorzony Bayern został z niczym, a Borussia zakończyła sezon z dubletem - do mistrzostwa dołożyła krajowe trofeum.

Miejscowe gazety napisały nazajutrz, że Polak zachwycił sir Aleksa Fergusona, ówczesnego menedżera Manchesteru United, który był wśród ponad 70 tysięcy kibiców na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Źródło: Getty Images Finał Pucharu Niemiec w 2012 roku miał jednego bohatera

Borussia - Real Madryt 4:1 (Liga Mistrzów, 24 kwietnia 2013) - cztery gole

Dortmundczycy, którzy zawładnęli niemieckim futbolem, w kolejnym sezonie ruszyli na podbój Europy. Dotarli do półfinału Ligi Mistrzów. Ich rywalem był Real Madryt, wielki faworyt do końcowego zwycięstwa. Lewandowski w pierwszym meczu u siebie robił, co chciał. W 66. minucie, po wykorzystaniu rzutu karnego, pokazał cztery palce - każdy oznaczał jego gola. Borussia wygrała 4:1 (w rewanżu w Madrycie obroniła zaliczkę).

Trener Królewskich Jose Mourinho wyznał, że jego zespół wiedział wszystko o Lewandowskim, a i tak nie udało się go upilnować. - To bardzo rozczarowujące - skwitował.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski okazał się katem Realu Madryt

Bayern - VfL Wolfsburg 5:1 (Bundesliga, 22 września 2015) - pięć goli

Monachijczycy na własnym stadionie przegrywali do przerwy 0:1. Pep Guardiola nie miał wyboru, wpuścił Lewandowskiego na boisko. Efekt był piorunujący. W minucie 51. zrobiło się 1:1, w 60. było już 5:1. Wszystkie bramki należały do RL9. Po ostatniej, zdobytej po strzale nożycami, trener Bayernu chwycił się za głowę, choć w piłce dużo widział.

A Polak za pięć goli w dziewięć minut wylądował w Księdze Rekordów Guinnessa. Rekordów było kilka: najszybszy hat-trick (3 min i 22 s), najszybciej zdobyte cztery (5.42) i pięć (8.59) bramek. Nigdy też wcześniej w meczu ligi niemieckiej pięciu goli nie wbił piłkarz, będąc od początku rezerwowym.

Źródło: Getty Images Pięć goli z Wolfsburgiem trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa

Polska - Gruzja 4:0 (eliminacje Euro 2016, 13 czerwca 2015) - trzy gole

Polakom w czerwcu 2015 roku szło jak po grudzie. Dopiero po godzinie do siatki trafił Arkadiusz Milik. Nic nie wskazywało na to, że może być jeszcze lepiej. Aż nadeszła 89. minuta, gdy Lewandowski, do tej pory sfrustrowany niemocą, podwyższył prowadzenie.

Jak to on, poczuł krew. W minutach 92. i 93. dołożył kolejne dwa gole. Najszybszy hat-trick w historii reprezentacji Polski stał się faktem. Ekipa Adama Nawałki zrobiła kolejny krok w stronę Euro 2016, na które zresztą się zakwalifikowała.

Źródło: Getty Images Trzy gole w cztery minuty - tak było w meczu reprezentacji Polski

Polska - Dania 3:2 (eliminacje MŚ 2018, 8 października 2016) - trzy gole

Po rozczarowującym remisie w Kazachstanie, o kolejnej wpadce, tym razem z Duńczykami w Warszawie, nie mogło być mowy. Rywal, najgroźniejszy w walce o MŚ 2018, zanim się obejrzał, przegrywał 0:3. Lewandowski trafił z bliska, następnie z rzutu karnego i po solowym rajdzie. Napastnik kompletny.

Polacy i tak najedli się strachu, bo goście zdobyli później dwie bramki. Za to piłkarz Bayernu mógł pochwalić się hat-trickiem w rywalizacji z przeciwnikiem, który na rosyjskim mundialu dotarł do 1/8 finału.

Źródło: Getty Images Duńczycy na czele z Kasperem Schmeichelem byli bezradni