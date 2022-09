Lewandowski zapytany o cel na mundial. "Wiemy, że mamy swoje problemy"

Lewandowski dla TVN24: czuję się, jakbym dostał nowe zabawki Pierwsze... czytaj dalej » Przed Polakami dwa ostatnie mecze Ligi Narodów, które będą zarazem niemal ostatecznym sprawdzianem przed imprezą w Katarze.

Polacy zmierzą się z Holandią (u siebie) i Walią (na wyjeździe). Nie mają szans na wyjście z grupy, walczą o zagwarantowanie sobie trzeciego miejsca i pozostanie w najwyższej dywizji rozgrywek.

- Naszym celem jest utrzymanie. Ale też zagranie dobrych meczów. To przygotowanie do mundialu. Dwa trudne spotkania. Jeden na własnym stadionie, a to zawsze przyjemność i wielka duma. Drugi, jak to w meczu na Wyspach, będzie walka, mniej piłkarskich aspektów. Musimy być na to jednak przygotowani - stwierdził "Lewy".

Celem numer 1 w tym roku pozostaje jednak bez zmian: to mistrzostwa świata, które rozpoczynają się już 20 listopada.

- Dla nas ta grupa będzie bardzo ciężka. To będzie wielkie wyzwanie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście mamy problemy, nie ma co się oszukiwać. Nie możemy patrzeć tylko na to, co jest na papierze, ale też na to, co mamy w praktyce. Dziś na paru pozycjach jest lekki problem. Mam nadzieję, że do mistrzostw świata uda nam się go nie tylko załatać, ale też wybudować coś nowego, co spowoduje, że ta reprezentacja będzie na tym korzystała i przede wszystkim się rozwinie - podkreślił Lewandowski.

Reporter TVN24 Adrian Mielnik dopytywał, czy dla reprezentacji celem minimum na mundialu będzie wyjście z grupy. Kapitan reprezentacji Polski udzielił tu wymijającej odpowiedzi.

- Minimum… maksimum… - zawiesił głos Lewandowski. - Myślę, że ten pierwszy mecz będzie dużo decydował. Te wielkie turnieje zawsze były dla nas ciężkie. Jeden mecz może decydować o wszystkim - zaznaczył.

Polacy w Lidze Narodów

Po czterech kolejkach Ligi Narodów Biało-Czerwoni mają cztery punkty i zajmują trzecie miejsce w 4. grupie dywizji A. W czerwcu Polacy wygrali z Walią 2:1, zremisowali z Holandią 2:2 i dwukrotnie przegrali z Belgią (1:6, 0:1). Do finałowego turnieju Ligi Narodów awansuje zwycięzca grupy, a do niższej dywizji spadnie zespół z czwartego miejsca.

Liga Narodów 2022 - Grupa 4 Miejsce Drużyna Liczba meczów Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bilans bramek

1. Holandia 4 10 3 1 0 11:6 2. Belgia 4 7 2 1 1 9:6 3. Polska 4 4 1 1 2 5:10 4. Walia 4 1 0

1 3 5:8

Kadra Polski na mecze z Holandią i Walią w Lidze Narodów:



Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej Drągowski (Spezia), Radosław Majecki (Cercle Brugge).



Obrońcy: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Kamil Glik (Benevento), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Arkadiusz Reca (Spezia), Robert Gumny (FC Augsburg).



Pomocnicy: Sebastian Szymański (Feyenoord), Nicola Zalewski (AS Roma), Karol Linetty (Torino), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Club), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Mateusz Klich (Leeds), Piotr Zieliński (Napoli), Przemysław Frankowski (RC Lens), Szymon Żurkowski (Fiorentina), Jakub Kamiński (Vfl Wolfsburg), Michał Skóraś (Lech Poznań), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin).



Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piątek (Salernitana), Karol Świderski (Charlotte FC).