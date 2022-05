Robert Lewandowski już na wakacjach

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Lewandowski rozegrał ostatni ligowy mecz w rozgrywkach 2021/2022 w sobotę. Jego Bayern zremisował 2:2 z Wolfsburgiem na wyjeździe, zdobywając tytuł z ośmiopunktową przewagą nad Borussią Dortmund.

Po niedzielnej fecie mistrzowskiej z kibicami w Monachium polski snajper od razu poleciał z rodziną do Turcji. Tam mógł wreszcie odetchnąć po trudach sezonu i zrelaksować się w luksusowym ośrodku wypoczynkowym. Skąpany w słońcu "Lewy" zaprezentował na Instastory wakacyjną fotografię z żoną Anną. Z kolei ona nie byłaby sobą, gdyby nie rozpoczęła tygodnia od porannego treningu. U jej boku ćwiczyła siostra Roberta, Milena Lewandowska-Miros, która również udała się z nimi na rajskie wczasy.

Źródło: Instagram @annalewandowskahpba Lewandowscy spędzają wakacje w Turcji

U Lewandowskiego mogliśmy wreszcie dostrzec błogi uśmiech, którego szczególnie w ostatnich tygodniach brakowało na jego twarzy. Miały na to wpływ nie tylko osiągnięcia na boisku. Polak co prawda dopisał do swojego bogatego dorobku kolejne mistrzostwo Bundesligi i tytuł króla strzelców, lecz z Ligą Mistrzów pożegnał się już po 1/4 finału. Na domiar złego wciąż nie wyjaśniła się jego najbliższa przyszłość klubowa.

- Rozmawiałem z Hasanem Salihamidziciem (dyrektor sportowy Bayernu - red.), powiedziałem mu, że nie przedłużę kontraktu z Bayernem i taka jest moja decyzja. Obie strony muszą myśleć o przyszłości - powiedział w sobotę w wywiadzie dla Viaplay.

- W stu procentach nie wiem, czy był to mój ostatni mecz. Bardzo możliwe, że tak było, ale na ten moment nie wiem - stwierdził po spotkaniu z Wolfsburgiem.

Nie jest tajemnicą, że Lewandowski poważnie myśli o przejściu do FC Barcelony. Katalończycy oferują mu dłuższy kontrakt i szansę sprawdzenia się w lidze hiszpańskiej, o której zawsze marzył. Jak dotąd władze Bayernu pozostają jednak nieugięte.

"Wciąż ma ważny kontrakt i go zrealizuje. Basta" - oświadczył ostatnio dyrektor generalny bawarskiego klubu Oliver Kahn, cytowany przez dziennik "Bild".

Wszystko wskazuje na to, że najlepszego polskiego piłkarza czeka bardzo wyczerpująca przerwa między sezonami. W takich okolicznościach wydaje się zrozumiałe, że nie czekał nawet chwili z wyjazdem na wakacje.