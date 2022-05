Były agent miał szantażować Lewandowskich. Jest akt oskarżenia przeciwko Cezaremu K.

Video: tvn24

Cezary K., były menedżer Roberta Lewandowskiego, zatrzymany

27.10. | Policjanci z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali we wtorek Cezarego K. Były współpracownik Roberta Lewandowskiego jest podejrzany o kierowanie gróźb wobec piłkarza, które miały go zmusić do zapłaty 20 mln euro - poinformowała Prokuratura Regionalna w Warszawie.

