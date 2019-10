Pojedynek napastników w Salzburgu. Mertens bohaterem Napoli

19.10 | SSC Napoli pokonało Hellas Verona 2:0 w 8. kolejce Serie A. Bohaterem meczu został Arkadiusz Milik, który trafił do siatki w lidze włoskiej po wielu miesiącach przerwy.

Obie ekipy zmierzyły się ze sobą sezon wcześniej w Lidze Europy. Wówczas w 1/8 finału lepsze okazało się Napoli, które wygrało w dwumeczu 4:3. Gola, który zapewnił im awans do kolejnej rundy, strzelił Arkadiusz Milik. Jednak w środę wieczorem Polak nie wyszedł w podstawowym składzie neapolitańczyków. Znalazło się miejsce dla Piotra Zielińskiego, który wybiegł na lewej stronie pomocy.

Przed spotkaniem z Salzburgiem Napoli prowadziło w tabeli grupy E z dorobkiem 4 punktów. Miało o jedno oczko więcej od Liverpoolu i swoich środowych rywali.

Bomba Mertensa

Mecz od początku miał wysokie tempo, a obie strony próbowały atakować. Co więcej, goście już w 1. minucie mieli bardzo dobrą okazję, ale strzał Driesa Mertensa obronił Cican Stanković. Odpowiedź? Enock Mwepu uderzył na bramkę, a piłka odbiła się od dwóch osób i trafiła do Erlinga Haalanda, który z zimną krwią pokonał golkipera. Problem w tym, że gospodarze świętowali za wcześnie – VAR ujawnił, że snajper był na spalonym.

W 17. minucie gol jednak padł, a jego autorem był Mertens, który wrócił na boisko chwilę po tym, jak zajmowali się nim lekarze podejrzewający uraz barku. Jose Callejon idealnie dograł głową do wbiegającego w pole Belga, a ten popisał się potężnym uderzeniem pod poprzeczkę. O żadnym spalonym i kontrowersjach mowy nie było.

Austriacki zespół nie odpuścił i dążył do wyrównania. Najbliżej był Patson Daka, który uderzył sprytnie w lewy dolny róg, ale znakomicie interweniował Alex Meret. W końcu ich próby przyniosły skutek – Kevin Malaicut sfaulował w szesnastce Hwanga Hee-Chana, a Haaland pewnie wykorzystał rzut karny.

Jak grał Zieliński? Był na murawie, ale to w zasadzie tyle. Polak był niewidoczny przy kluczowych akcjach Napoli i kompletnie niczym się nie wyróżnił.

Źródło: Getty Images Mertens strzelił gola w pierwszej połowie

Worek się otworzył

Inter wrócił do gry. Niesamowita końcówka w Mediolanie Emocji w... czytaj dalej » W drugiej odsłonie obie ekipy długo nie potrafiły stworzyć żadnej sytuacji. Większość akcji kończyła się 20 metrów od bramki. Piłkarze Salzburga grali przy tym dość chaotycznie, często tracili piłkę, choć Napoli również nie prezentowało się najlepiej. Jednak miało w swoich szeregach skutecznego tego dnia Mertensa i od 64. minuty ponownie prowadziło – Malaicut podał z prawej strony do kompletnie niepilnowanego Belga, a ten ze spokojem przymierzył z dziesięciu metrów.

Haaland postanowił odeprzeć atak napastnika Napoli. Zrobił to w swoim stylu – Zlatko Januzovic dośrodkował z lewej strony, a Norweg wyskoczył najwyżej i uderzeniem głową pokonał bramkarza. Jednak myli się ten, kto sądzi, że to już wszystko – od razu po wznowieniu gry neapolitańczycy ukąsili po raz trzeci. Tym razem to Mertens wcielił się w rolę asystenta, a skutecznym strzałem prawą nogą wszystko zakończył rezerwowy Lorenzo Insigne.

Więcej goli już nie padło. Zieliński rozegrał cały mecz, a Milik nie podniósł się z ławki.

FC Salzburg - SSC Napoli 2:3 (1:1)

Bramki: Halland (40. - rzut karny, 72.) - Mertens (17. i 64.), Insigne (73.)

Liverpool na spokojnie

W innym spotkaniu grupy E Liverpool bez większych problemów pokonał na wyjeździe KRC Genk 3:0. Bohaterem The Reds był Alex Oxlade-Chamberlain, który już w drugiej minucie oddał precyzyjny strzał po ziemi sprzed pola karnego. W drugiej połowie dołożył drugie trafienie – tym razem trafił w lewy górny róg. Na 3:0 podwyższył Sadio Mane, który wykorzystał podanie Mohameda Salaha.

W samej końcówce na swojego gola zapracował również Egipcjanin, który urwał się dwóm obrońcom i nie dał szans bramkarzowi. Chwilę później rywale odpowiedzieli golem honorowym autorstwa Stephena Odeya.

Obrońcy trofeum nadal zajmują drugie miejsce w grupie i tracą punkt do neapolitańczyków.

KRC Genk - Liverpool 0:3 (0:1)

Bramki: Odey (88.) - Oxlade-Chamberlain (2. i 57.), Mane (77.), Salah (87.)

Źródło: Getty Images Oxlade-Chamberlain był bohaterem Liverpoolu

Wyniki środowych meczów 3. kolejki Ligi Mistrzów:

grupa E

FC Salzburg - SSC Napoli 2:3 (1:1)

KRC Genk - Liverpool 1:4 (0:1)

grupa F

Inter Mediolan - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

Slavia Praga - Barcelona 1:2 (0:1)

grupa G

RB Lipsk - Zenit Sankt Petersburg 2:1 (0:1)

Benfica Lizbona - Olympique Lyon 2:1 (1:0)

grupa H

Ajax Amsterdam - Chelsea Londyn 0:1 (0:0)

Lille OSC - Valencia 1:1 (0:0)