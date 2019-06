50 tysięcy kibiców na prezentacji Hazarda. "Witaj w Realu, witaj w swoim domu"

Tego jeszcze nie grali. Eden Hazard od dłuższego czasu łączony jest z transferem do Realu Madryt, co miałoby być spełnieniem dziecięcych marzeń. Jednak podwójny ruch Królewskich latem to nowość. Zdaniem mediów Belg na Santiago Bernabeu miałby przejść razem z Jose Mourinho.

Hazard podpisał z Realem pięcioletni kontrakt. Wcześniej przez siedem sezonów reprezentował barwy Chelsea.

- Cześć wszystkim - 28-latek przywitał się na specjalnej konferencji prasowej. - Nie mogę doczekać się występów w Realu Madryt i zdobywania trofeów. To było moje marzenie od dziecka. Chcę się cieszyć chwilą - powiedział w krótkim wystąpieniu.



"Hey guys! This is for you, all of you!"#WelcomeHazard#HalaMadridpic.twitter.com/MyiGnETXj2 — Real Madrid C.F. (@realmadriden) June 13, 2019





Witaj w domu

Luka Jović po raz pierwszy w koszulce Realu. Nie wyglądał na szczęśliwego Luka Jović został... czytaj dalej » - Eden, teraz jesteś tu, gdzie zawsze chciałeś być - zwrócić się do Hazarda prezydent klubu Florentino Perez. - Jedno z twoich wspaniałych marzeń właśnie się dziś zrealizowało. Od teraz jesteś zawodnikiem Realu Madryt, częścią tego klubu, by bronić jego barw. Bernabeu to twój dom. Poczujesz tutaj wielkie emocje kibiców, którzy będą podziwiać twój talent i kreatywność. Fani będą za tobą stać w każdym meczu, wiedzą, że twój futbol jest wyjątkowy. Witaj w Realu Madryt, witaj w swoim domu - stwierdził.

Następnie przyszedł czas na założenie przez Belga stroju Królewskich i prezentację na murawie. Hazard żonglował piłką, pozował do zdjęć, wskazał na herb, który też pocałował. Nowy nabytek Królewskich oglądało z trybun 50 tysięcy kibiców. Jak pokazały telewizyjne zbliżenia, była nawet osoba, która popłakała się przy tej okazji. Hazard zrobił specjalną rundę wokół murawy, by posłać w trybuny sporo piłek.

Dynamiczny zawodnik ma być ważną postacią budowanej przez Zinedine'a Zidane'a drużyny na nowy sezon. Poprzedni był dla Los Blancos słabiutki. Real nie wywalczył żadnego trofeum, przegrał z kretesem rywalizację na wszystkich frontach. Dla kibiców tej drużyny poprzednie rozgrywki były drogą przez mękę.

W środę Królewscy zaprezentowali także innego nowego piłkarza - serbskiego napastnika Lukę Jovicia.