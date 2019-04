Jest pierwszy beniaminek w ekstraklasie

Zespół Marka Papszuna mógł świętować już w Wielki Czwartek, ale tylko remisując z Bytovią, na własne życzenie odłożył promocję.

- Nie chcielibyśmy uzyskać awansu, siedząc w domu przed ekranami telewizorów - trzymał kciuki trener Rakowa, który bardzo nie chciał, żeby awans został przypieczętowany bez udziału jego piłkarzy. Mogło tak się stać w sobotę, gdyby punkty stracili inni kandydaci do awansu Stal Mielec i Sandecja Nowy Sącz.

Ostatecznie kwestię awansu piłkarze Rakowa załatwili po swojemu, przekonującym zwycięstwem z Podbeskidziem. Obrońcom z Częstochowy udało się wyłączyć lidera klasyfikacji strzelców Łotysza Valerijsa Sabalę, a swoje zrobili napastnicy gospodarzy.

Pierwsza połowa zakończyła się bez bramek, ale w drugiej Raków błyskawicznie rozwiał wątpliwości. W 49. minucie wynik drogę do ekstraklasy otworzył Szymon Lewicki, a po dwóch minutach awans przypieczętował Marcin Listkowski.

Do ekstraklasy wchodzą dwie drużyny. Na cztery kolejki przed końcem Raków ma dziewięć punktów przewagi nad ŁKS, a strata trzeciej Stali po 30. kolejce będzie nie mniejsza niż 14 oczek.

Wyścig o drugie miejsce

Faworytem w wyścigu o drugie miejsce w ekstraklasie jest ŁKS. W środę łodzianie sprawili jednak zawód swoim kibicom, w ostatniej chwili ratując zaledwie remis z niepewnymi utrzymania Wigrami Suwałki 1:1. Kolejne miejsca w tabeli zajmują Stal Mielec i Sandecja Nowy Sącz i już tylko one mogą jeszcze zagrozić drużynie z Łodzi. Na piąte miejsce kosztem Podbeskidzia wskoczył GKS Jastrzębie, jednak 14 punktów w cztery kolejki to strata już nie do odrobienia.