"Merci Kurzawa". Polak opuszcza Francję

Kurzawa wróci do reprezentacji Polski?

14 meczów, 478 minut gry i jeden gol - liczby Kurzawy we wszystkich rozgrywkach klubowych tego sezonu nie rzucają na kolana. Rozczarowania postawą Polak nie krył nawet trener francuskiej drużyny ‏Christophe Pellisier.

- Kurzawa to miły chłopak, ma świetną lewą nogę, super technikę, ale musi zrozumieć, że we Francji potrzeba większej intensywności w grze, potrzeba wygrywania pojedynków. Na tę chwilę jest poniżej tego czego oczekuję, jest poniżej tego co prezentują inni - nie owijał w bawełnę w jednym z grudniowych wywiadów szkoleniowiec.

Co więcej, nie tylko postawą na boisku był zawiedziony. "Jest samotnikiem. Rozmawia tylko po polsku, dlatego w jego przypadku potrzebny jest tłumacz. Kurzawa mało mówi, mało też pokazuje na boisku i poza nim" - napisał o Kurzawie trzy miesiące temu dziennik "L'Equipe", odsłaniając kulisy funkcjonowania szatni zespołu Ligue 1. Problemy kadrowicza w klubie. "Jest samotnikiem. Rozmawia tylko po polsku" Rafał Kurzawa nie... czytaj dalej »

Z Dani do Francji

25-letni Polak stracił tym samym miejsce w składzie reprezentacji Polski. Na szczęście ostatniego dnia zimowego okienka udało mu się opuścić Francję. Przynajmniej do lata. Do Midtjylland przenosi się na zasadzie wypożyczenia z opcją pierwokupu przez Duńczyków.

"Dziękujemy za wszystko. Udanego zakończenia sezonu" - napisano na Twitterze 18. drużyny ligi francuskiej.

Polak ma ważny kontrakt z Amiens do 30 czerwca 2021 roku.

Nowa drużyna Kurzawy po 20 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli duńskiej ekstraklasy, a do prowadzącego FC Kopenhaga traci trzy punkty.