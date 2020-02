Pięć najbardziej efektownych goli Pucharu Niemiec. Trafienie 17-latka można oglądać w nieskończoność

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Goście wygrali to spotkanie aż 5:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

1. ROBERT ANDRICH (UNION BERLIN)

Aż do 86. minuty pachniało dogrywką w meczu Unionu z trzecioligowym SC Verl. Wtedy pomocnik berlińczyków strzelił z linii pola karnego. Ale jak! Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła w samo okienko bramki. Beniaminek Bundesligi uniknął wpadki i pierwszy raz od 19 lat zagra w ćwierćfinale.

2. LEONARDO BITTENCOURT (WERDER BREMA)

Werder Brema niespodziewanie wyeliminował Borussię Dortmund, a przyczynił się do tego m.in. Bittencourt, który podwyższył wynik na 2:0. Niemiecki piłkarz pochodzenia brazylijskiego huknął tak mocno, że bramkarz BVB nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję. Ostatecznie bremeńczycy zwyciężyli 3:2.

3. ROUWEN HENNINGS (FORTUNA DUESSELDORF)

W starciu z trzecioligowym Kaiserslautern napastnik Fortuny strzelił dwa gole, oba wolejem, oba różnymi nogami. My nagradzamy za pierwszego. Była to trudniejsza pozycja do wykończenia.

Ekipa z Duesseldorfu wygrała 5:2.

4. BENITO RAMAN (SCHALKE 04 GELSENKIRCHEN)

Szansę z rzutu rożnego na gola miała Hertha, ale obrońcy Schalke przejęli piłkę i oddali ją do Ramana, a ten wiedział, co robić dalej. Z własnej połowy wyprowadził rajd, włączył turbodoładowanie, mijając dwóch graczy Herthy i strzelił między nogami Rune Jarsteina. Radość była ogromna, bo to bramka na wagę zwycięstwa i awansu. Piłkarze z Gelsenkirchen do przerwy przegrywali przecież 0:2, ale w dogrywce wyciągnęli wynik na 3:2.

5. GIOVANNI REYNA (BORUSSIA DORTMUND)

Polot, finezja, technika - to wszystko pokazał w jednej akcji syn amerykańskiej legendy Claudio Reyny. Giovanni, który niedawno zadebiutował w Bundeslidze, minął dwóch rywali i uderzył zza pola karnego. Piłka wpadła idealnie w górny róg bramki Werderu. Dla dortmundczyków było to kontaktowe trafienie (na 2:3), a dla Reyny debiutanckie na poziomie seniorskim. Można oglądać je bez końca.

Wynik już się nie zmienił.

Wyniki meczów 1/8 finału Pucharu Niemiec:

Eintracht Frankfurt - RB Lipsk 3:1

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf 2:5

FC Schalke 04 - Hertha BSC 3:2 (po dogrywce)

SV Werder Brema - Borussia Dortmund 3:2

Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 2:1

SC Verl - Union Berlin 0:1

Bayern Monachium - TSG Hoffenheim 4:3

1. FC Saarbruecken - Karlsruher SC 0:0, 5:3 w karnych

Pary ćwierćfinałowe zostaną wylosowane w niedzielę, mecze zaplanowane są na 3 i 4 marca.