Wielki test Bayernu bez Lewandowskiego. "Wiemy, jak dobrym jest graczem"

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Goście wygrali to spotkanie aż 5:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

MECZE PUCHARU NIEMIEC NA ŻYWO W EUROSPORT PLAYERZE

W pierwszym meczu bez Polaka trener Hansi Flick niespodziewanie postawił na 18-letniego Joshuę Zikrze. Miejsca w przednich formacjach znalazł też dla Thomasa Muellera, Serge'a Gnabry'ego i Phillipe Coutunho.

Manewr ten zdał egzamin, Hoffenheim zostało rozbite 6:0. Wydaje się więc, że i we wtorek Niemiec postawi na ten kwartet.

Dobre decyzje Flicka

Piątek doczekał się gola. Hertha wróciła z zaświatów Zanosiło się na... czytaj dalej » - Joshua jest znakomicie wyszkolony, gra dobrze i potrafi wykończyć akcję. Świetnie panuje nad piłką i ma dobre warunki fizyczne, a to jest dla nas ważne. Spróbowaliśmy tego rozwiązania i okazało się skuteczne - chwalił 18-latka trener Bayernu.

Zirkzee zdobył bramkę już w 15. minucie pierwszego meczu, w którym pojawił się w pierwszym składzie.

- To była właściwa decyzja, aby wprowadzić go do pierwszej drużyny. Strzelił gola, co jest ważne dla napastnika - komplementował występ młodego Holendra Flick, który jednak widzi u 18-latka wiele obszarów do rozwoju. - Jego wydajność nie była na najwyższym poziomie, ale była wystarczająco dobra. Ma jednak sporo miejsca na to, by być jeszcze lepszym i ma tego świadomość - dodał szkoleniowiec.

Łatanie dziury po "Lewym"

Trener Bayernu nie zapomniał jednak o Lewandowskim i ma świadomość, że gra bez "Lewego" w szeregach może być dla drużyny dużym wyzwaniem.

- Wiemy, jak dobry jest "Lewy" i co daje drużynie. Dobrze było jednak zobaczyć, że zespół się pozbierał i dał przeciwko Hoffenheim tak dobry występ. Właśnie tego potrzebujemy w nadchodzących tygodniach - powiedział Flick.



No Lewy, no problem pic.twitter.com/x53vTVgA4y — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 29, 2020





Polski napastnik doznał urazu kości piszczelowej w ubiegłotygodniowym meczu przeciw Chelsea w Lidze Mistrzów. Spotkanie rozegrał do końca, strzelając w 76. minucie bramkę na 3:0. Ma pauzować jeszcze przynajmniej przez trzy tygodnie, co zmusza sztab trenerski Bayernu do poszukiwania nowych rozwiązań w ustawieniu drużyny.

We wtorek na Veltins Arena w Gelsenkirchen Bayern zmierzy się w ćwierćfinale Pucharu Niemiec z Schalke 04.

Początek transmisji godzinie 20:45 w Eurosporcie 1 i w Eurosport Playerze.

PLAN MECZÓW I TRANSMISJI EUROSPORTU:

Wtorek, 18:30, 1. FC Saarbruecken – Fortuna Duesseldorf, Eurosport Player

Wtorek, 20:30, Schalke 04 – Bayern Monachium, Eurosport 1 i Eurosport Player



Środa, 18:30, Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin, Eurosport 1 i Eurosport Player

Środa, 20:30, Eintracht Frankfurt – Werder Brema, Eurosport 1 i Eurosport Player