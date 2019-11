Męczarnie Barcelony w Leganes. "To nie jest normalne"

19.10. | Przynajmniej do sobotniego wieczora piłkarze Barcelony będą na czele tabeli Primera Division. To efekt wyjazdowego zwycięstwa w 9. kolejce z Eibarem.

Mecz Barcelony z Realem Madryt miał odbyć się 26 października, jednak ze względu na napiętą sytuację w Katalonii władze ligi poprosiły o zmianę terminu. Kluby poinformowały, że chcą rozegrać spotkanie 18 grudnia. LaLiga jest temu przeciwna, gdyż w tym samym dniu zaplanowane są spotkania Pucharu Króla. Propozycja władz ligi to 4 grudnia.

Nieprawidłowości przy przeszczepie Abidala. Były piłkarz Barcelony przed sądem W przeszłości... czytaj dalej » - Mimo wszystko był to skomplikowany mecz. Wiem, że gra nie była błyskotliwa, ale trzeba wygrywać takie mecze. Jesteśmy zadowoleni - powiedział po meczu trener mistrzów Hiszpanii Ernesto Valverde.



- Wiem, że w tym sezonie spada na nas mocna krytyka, ale w wielu meczach musimy gonić wynik. Drużyna naciskała na przeciwnika, wiedząc, że to trudny mecz i trudny dzień. Musimy się poprawić w niektórych elementach i odwrócić niekorzystny trend. Jednak drużyna idzie do przodu i tego się trzymam. Koniec końców zdobyliśmy trzy punkty - dodał szkoleniowiec Dumy Katalonii.

Niespodziewany początek

Barcelona znalazła się w tarapatach już w 12. minucie. Wówczas niesamowitą bramkę strzelił Youseff En-Nesyri. Marokańczyk zachował się niczym Leo Messi - najpierw wbiegł z piłką w pole karne, po czym przełożył ją na lewą nogę i przepięknym strzałem w samo okienko pokonał Marca-Andre ter Stegena.



Strata bramki nie odmieniła jednak postawy piłkarzy Valverde w pierwszej połowie. Barcelona grała zbyt wolno, by zagrozić gospodarzom. W zasadzie udało się to tylko raz. W 31. w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Luis Suarez, jednak ten pojedynek przegrał.

Wreszcie zrobili swoje

Po przerwie było już zdecydowanie lepiej. W 47. minucie Gerard Pique trafił w słupek. Piłkarze Leganes skupiali się głównie na defensywie, cofając się bardzo głęboko.

W 53. minucie Suarez już się nie pomylił. Z rzutu wolnego dośrodkowywał Leo Messi, a Urugwajczyk oddał strzał głową z pięciu metrów, pokonując bramkarza gości.

Źródło: Getty Images Suarez

Barcelona przeważała, jednak na zwycięską bramkę musiała poczekać aż do 79. minuty. Znów udało im się wykorzystać stały fragment gry - tym razem był to rzut rożny. Dopisało również szczęście, bo piłka odbiła się od Rubena Pereza, po czym wylądowała pod nogami Arturo Vidala. Chilijczyk długo się nie zastanawiał i z najbliższej odległości wpakował ją do siatki.



W doliczonym czasie gry Barcelona mogła jeszcze podwyższyć wynik. Ousmane Dembele - podobnie jak Suarez w pierwszej połowie - nie wykorzystał jednak sytuacji sam na sam.

"To nie jest normalne"

Mistrzowie Hiszpanii uciekli spod topora i dzięki wygranej utrzymała pozycję lidera La Liga. Piłkarze Dumy Katalonii zdają sobie jednak sprawę, że ich postawa - zwłaszcza w meczach wyjazdowych - pozostawia sporo do życzenia.



- Gra na wyjeździe zawsze jest trudniejsza niż na Camp Nou. To całkowicie normalne. Nie jest jednak normalne to, że tak dużo kosztuje nas odnoszenie zwycięstw na wyjeździe - irytował się po meczu Pique.

Leganes - Barcelona 1:2 (1:0)

Bramki: En Nesyri (12.) - Suarez (53.), Vidal (79.)

Leganes: Cueller - Rosales, Bustinza, Omeruo (83. Tarin), Siovas, Silva - Oscar (61 Eraso), Perez, Mesa (83. Carillo) - En Nesyri, Braithwaite

Barcelona: ter Stegen; Wague, Pique, Umtiti, Firpo - Busquets (57. Rakitić), de Jong (70. Fati), Dembele, Messi, Griezmann (57. Vidal) - Suarez