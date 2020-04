Mourinho zorganizował trening. "Wbrew rządowym wytycznym"

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Czarne rękawiczki i maseczka. Mourinho pomaga starszym ludziom Jose Mourinho nie... czytaj dalej » W Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza w Londynie trwa walka z pandemią COVID-19. Ludzi zakażonych jest mnóstwo, oddziały szpitalne są przepełnione, a na intensywnej terapii w poniedziałek znalazł się premier Boris Johnson.

Prywatne zajęcia

Tymczasem we wtorek w parku Hadley Common w Barnet położonym na obrzeżach Londynu przypadkowi ludzie sfotografowali trzech zawodników Tottenhamu: Tanguya Ndombele, Davinsona Sancheza i Ryana Sessegnon oraz Mourinho. Potem okazało się, że był tam także Serge Aurier, który opublikował wideo na Instagramie z kolegami w tle.

Na obrazkach widać, że zawodnicy oraz trener złamali zasady wprowadzone przez rząd, a obowiązujące także w Polsce. Chodzi o zachowywanie co najmniej dwumetrowego dystansu między osobami. Zajęcia miały odbyć się bez wiedzy władz klubu, ale w komunikacie się do tego nie odniesiono.

- Wszystkim naszym piłkarzom polecono, aby respektowali zasady, kiedy ćwiczą na świeżym powietrzu. Będziemy nadal wzmacniać ten przekaz – powiedział rzecznik Spurs.

"Wbrew rządowym wytycznym"

"Zdaję sobie sprawę, że moje zachowanie było wbrew rządowym wytycznym. Możemy mieć tak bliski kontakt tylko z ludźmi, z którymi mieszkamy. Jest bardzo ważne, aby wszyscy wspierali polecania władz, ratowali życie i tym samym pomagali naszym bohaterom ze służby zdrowia" – napisał Portugalczyk, który kilkanaście dni temu wspierał potrzebujących w Londynie. Roznosił jedzenie starszym ludziom niemogącym wychodzić z domu.

- Zawodnicy i Mourinho powinni swoim zachowaniem dawać przykład innym. Martwię się, że ludzie, a zwłaszcza dzieci, które mogą kibicować Spurs, zobaczą te obrazki i pomyślą, że mogą robić tak samo – oburzał się burmistrz Londynu Sadiq Khan.

Świadoma tej sytuacji jest także policja, ale jak razie "nikt nie zgłosił żadnych skarg”.



Jose Mourinho faces police warning after training with three Tottenham stars in London park despite coronavirus lockdown. Spurs said that they would remind Mourinho and his players to respect social distancing as Tottenham 'very unimpressed' pic.twitter.com/oxgRU5uLA3 — Lilian Chan (@bestgug) April 7, 2020





"Znaleźliśmy kolejnych idiotów"

Na zachowaniu menedżera i piłkarzy suchej nitki nie zostawił także Piers Mogan, a więc słynny prowadzący najbardziej popularny w Wielkiej Brytanii program śniadaniowy "Good Morning Britain”.

- To niezbyt pozytywna wiadomość, ale obawiam się, że znaleźliśmy kolejnych idiotów. Całkiem zasłużenie Tottenham jest ostatnio oczerniany za decyzje właściciela, miliardera Jose Lewisa i dyrektora zarządzającego Daniela Levy'ego, którzy zwolnili pracowników, w momencie, gdy wydają ogromne pieniądze na zawodników. Teraz zobaczyliśmy piłkarzy i menedżera, którzy jawnie łamią zasady. To kompletnie zły sygnał wysyłany do ludzi. Jestem zdziwiony, bo jeszcze niedawno widzieliśmy, jak Mourinho dostarcza jedzenie potrzebującym w trakcie pandemii – powiedział Morgan.

Premier League zawiesiła rozgrywki 13 marca.

W Wielkiej Brytanii z powodu zakażenia koronawirusem zmarło do środowego popołudnia ponad sześć tysięcy osób.