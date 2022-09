Świetny mecz Arsenalu i debiut najmłodszego piłkarza w historii ligi

Gabriel Jesus dołączył do Arsenalu w lecie

Piłkarze Slavii Praga przygotowują się do rewanżu z Arsenalem w ćwierćfinale Ligi Europy.

Rekordowy transfer już zaczął się spłacać. Manchester United ograł lidera Czwarte... czytaj dalej » Arsenal po porażce w poprzedniej kolejce z Manchesterem United 1:3, w kolejnym wyjazdowym meczu nie dał szans Brentfordowi.

Gol debiutanta

Goście szybko objęli bezpieczne prowadzenie po bramkach, które głową zdobyli obrońcy William Saliba (17.) i Gabriel Jesus (28.).

Cztery minuty po przerwie wynik ustalił, debiutujący w Premier League, Portugalczyk Fabio Vieira.

Wysokie prowadzenie skłoniło trenera Arsenalu Mikela Artetę do wprowadzenie na boisko w ostatnich minutach 15-letniego Ethana Nwaneriego, który tym samym został najmłodszym w historii piłkarzem grającym w Premier League.

Nwaneri w niedzielę 18 września 2022 roku miał dokładnie 15 lat i 181 dni. Tym samym pobił rekord wszech czasów Premier League, który należał od 2019 roku do pomocnika Liverpoolu Harveya Elliotta. On podczas meczu z Fulham 16 lat i 30 dni.

- Mamy możliwości, aby wprowadzać na boisko nowych piłkarzy. Takie szanse pojawiają się, gdy mamy problemy ze składem jak teraz - mówił przed meczem menedżer londyńczyków.

Źródło: Getty Images Nwaneri pojawił się na murawie w końcówce i przeszedł do historii

W 70. minucie kibice na stadionie wstali z miejsc, oddając w ten sposób hołd zmarłej królowej Elżbiecie II, która panowała 70 lat. Podobnie jak we wszystkich meczach Premier League w ten weekend, pamięć królowej została uczczona minutą ciszy przed rozpoczęciem meczu, po której nastąpiło wykonanie hymnu narodowego.



15 years and 181 days.



The youngest player in Premier League history.



Congratulations, Ethan Nwaneri



@ArsenalAcademypic.twitter.com/52pnzERNM8 — Arsenal (@Arsenal) September 18, 2022

Dwie ekipy nadal niepokonane

W sobotę status jedynych niepokonanych zespołów w tym sezonie angielskiej ekstraklasy zachowały Manchester City i Tottenham Hotspur. Broniący tytułu The Citizens wygrali z Wolverhampton Wanderers 3:0, a Koguty - z Leicester City 6:2. Obie ekipy mają po 17 punktów i o jeden ustępują Arsenalowi.

Trzy spotkania tej kolejki zostały przełożone na inny termin. W ten weekend nie zagrają: Brighton & Hove Albion z Crystal Palace, Chelsea z Liverpoolem oraz Manchester United z Leeds United.